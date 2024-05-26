Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılıları resmi X hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarıyla birlikte tüm @GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/c8qazadJBZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2024