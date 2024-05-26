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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:18 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:26
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılıları resmi X hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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