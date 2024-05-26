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Bakan Bak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı tebrik etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla kutladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:27
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Bakan Bak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı tebrik etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonu şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Sarı-kırmızılı ekibin başarısında emeği olan futbolcu, teknik heyet, yönetim ve taraftarları kutluyor, Galatasaray Spor Kulübüne ülkemizi gelecek sezon temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesinin içinde yer alan Fenerbahçe Kulübünü de performansından dolayı kutluyorum."

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