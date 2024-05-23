Gonçalo atağı

Bir yandan şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önceliği orta sahaya veren sarı-kırmızılılar için dün Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen basın organlarından olan A Bola, Galatasaray'ın Moreirense'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha Gonçalo Franco'yla ilgilendiğini duyurdu.

Haberde; Galatasaray'ın Moreirense'ye kısa süre içinde resmi teklif yapacağı bilgisi paylaşıldı ve şu ifadeler kullanıldı: 'Türk ekibi ilk temasları başlattı. Gonçalo'nun gösterdiği performans ve kalitesi hızla artıyor. Henüz 23 yaşında ve birçok kulübün listesinde yer alabilir. Mükemmel bir sezon geçirdi bu nedenle adının büyük kulüplerle anılması şaşırtıcı değil." Gonçalo, bu sezon 35 maça çıktı.