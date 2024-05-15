Kenan Yıldız'dan flaş sözler! "Mauro Icardi ve Kaan Ayhan..."
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un formasını terleten milli futbolcu Kenan Yıldız, TRT Spor'a özel dikkat çeken bir röportaj verdi. Yıldız, kariyeri ve pek çok konuya dair açıklamalarda bulunurken Galatasaray'dan Mauro Icardi ve Kaan Ayhan sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...
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"ALMANYA'YA ATTIĞIM GOL"
Almanya'ya attığım gol profesyonel olarak attığım ilk goldü. Soyunma odasına girerken gol attığıma inanamayarak titriyordum.
"HAYALİM BALLON D'OR"
En büyük hayalim hayalim herkesin de bildiği gibi Ballon d'Or kazanmak ama önce takım kazanmalı. Ronaldo, Messi, Del Piero, Zidane gibi oyuncuların bu ödülü aldığını gören her çocuk 'Ben de bunu yapmak istiyorum' der.
"ICARDI VE KAAN AYHAN..."
Türkiye'deki favori takımımı açıklayamam fakat bu sezon Galatasaray şampiyon olacak gibi. Süper Lig'de favori oyuncularım Icardi ve Kaan Ayhan.
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