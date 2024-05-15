Haberler Galatasaray Kenan Yıldız'dan flaş sözler! "Mauro Icardi ve Kaan Ayhan..."

Kenan Yıldız'dan flaş sözler! "Mauro Icardi ve Kaan Ayhan..."

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un formasını terleten milli futbolcu Kenan Yıldız, TRT Spor'a özel dikkat çeken bir röportaj verdi. Yıldız, kariyeri ve pek çok konuya dair açıklamalarda bulunurken Galatasaray'dan Mauro Icardi ve Kaan Ayhan sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 23:54
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kenan Yıldız'dan flaş sözler! "Mauro Icardi ve Kaan Ayhan..."

Milli futbolcu, Kenan Yıldız son yaptığı röportajla gündem oldu. İşte futbolcunun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"BURADA OYNAMAK İNANILMAZ"

Bayern Münih'ten ayrıldığımda benim için en iyi seçenek Juventus'tu. Burada oynamak inanılmaz. Burada oynayan oyuncular birer efsane. Bu tarif edilebilir bir duygu değil, rüya gibi.

Kenan Yıldız'dan flaş sözler! "Mauro Icardi ve Kaan Ayhan..."

"DEL PIERO İLE BULUŞTUĞUMDA TİTRİYORDUM"

Del Piero benim için bir idol, onu izlemek muazzam bir şeydi. Gol sevincime gelince... Geçen yıl alt yaş gruplarında başladım. Benim için harikaydı, bunu sürdürmeye çalıştım ve artık spontane hale geldi. Dün Del Piero'yu ilk kez gördüm ve gerçekten biraz titriyordum. Biraz konuştuk. Umarım böyle devam eder.

Kenan Yıldız'dan flaş sözler! "Mauro Icardi ve Kaan Ayhan..."

"ALLEGRI HARİKA BİR İNSAN"

10 numarayı herkes ister ancak şimdiye kadar bunun hakkında düşünmedim, o yüzden bir şey diyemem. Allegri ve takım arkadaşlarımla olan ilişkim harika. Harika bir takım ruhumuz var ve çok eğleniyoruz. Allegri benimle çok konuşuyor ve beni motive etmeye çalışıyor. Bazen onu anlayamıyorum, sonra tercüme ettiriyorum. Gerçekten harika bir teknik adam. Bence insanlar saç kestirme konusunu kötü bir şey olarak gördüler ama değildi. Benimle sakin bir şekilde konuştu. Sadece 'Saçını kestirebilirsin' dedi ve ben de yaptım. Bir problem değildi.

Kenan Yıldız'dan flaş sözler! "Mauro Icardi ve Kaan Ayhan..."

"ALMANYA'YA ATTIĞIM GOL"

Almanya'ya attığım gol profesyonel olarak attığım ilk goldü. Soyunma odasına girerken gol attığıma inanamayarak titriyordum.

"HAYALİM BALLON D'OR"

En büyük hayalim hayalim herkesin de bildiği gibi Ballon d'Or kazanmak ama önce takım kazanmalı. Ronaldo, Messi, Del Piero, Zidane gibi oyuncuların bu ödülü aldığını gören her çocuk 'Ben de bunu yapmak istiyorum' der.

Kenan Yıldız'dan flaş sözler! "Mauro Icardi ve Kaan Ayhan..."

"ICARDI VE KAAN AYHAN..."

Türkiye'deki favori takımımı açıklayamam fakat bu sezon Galatasaray şampiyon olacak gibi. Süper Lig'de favori oyuncularım Icardi ve Kaan Ayhan.

Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi
Terim'li Pana'nın şampiyonluk şansı kalmadı
DİĞER
Son dakika haberi: Dünyanın en iyi 50 kadın oyuncusu belli oldu! Zirvede İspanyol yıldız var...
Kod adı Ü-5! FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişme: İkinci bir gizli tanık var
Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı!
Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'da derbi mesaisi başladı
Mertens'te mutlu sona ulaşıldı!
AFAD kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları 2024
SED yardımı neden yatmadı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG deplasmanda 3 puanı kaptı! PSG deplasmanda 3 puanı kaptı! 00:08
İtalya Kupası Juventus'un! İtalya Kupası Juventus'un! 00:03
ManU Newcastle'ı devirdi! ManU Newcastle'ı devirdi! 00:02
Cimbom'da derbi mesaisi başladı Cimbom'da derbi mesaisi başladı 21:29
Milliler sonunu getiremedi! Milliler sonunu getiremedi! 22:21
İskoçya'da şampiyon Celtic! İskoçya'da şampiyon Celtic! 23:34
Daha Eski
Terim'li Pana'nın şampiyonluk şansı kalmadı Terim'li Pana'nın şampiyonluk şansı kalmadı 23:49
Yıldız'dan flaş sözler! "Icardi ve Kaan Ayhan..." Yıldız'dan flaş sözler! "Icardi ve Kaan Ayhan..." 23:54
Chelsea Brighton karşısında kazanmayı bildi! Chelsea Brighton karşısında kazanmayı bildi! 23:58
Flaş transfer sözleri! Menajeriyle konuştu ve... Flaş transfer sözleri! Menajeriyle konuştu ve... 15:15
Trabzonspor'da gözler Başakşehir maçında Trabzonspor'da gözler Başakşehir maçında 15:21
Beşiktaş'tan yılın transfer hamlesi! Beşiktaş'tan yılın transfer hamlesi! 15:33