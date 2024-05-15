Kenan Yıldız'dan flaş sözler! "Mauro Icardi ve Kaan Ayhan..."

Milli futbolcu, Kenan Yıldız son yaptığı röportajla gündem oldu. İşte futbolcunun açıklamalarından öne çıkan satır başları: "BURADA OYNAMAK İNANILMAZ" Bayern Münih'ten ayrıldığımda benim için en iyi seçenek Juventus'tu. Burada oynamak inanılmaz. Burada oynayan oyuncular birer efsane. Bu tarif edilebilir bir duygu değil, rüya gibi.

"DEL PIERO İLE BULUŞTUĞUMDA TİTRİYORDUM" Del Piero benim için bir idol, onu izlemek muazzam bir şeydi. Gol sevincime gelince... Geçen yıl alt yaş gruplarında başladım. Benim için harikaydı, bunu sürdürmeye çalıştım ve artık spontane hale geldi. Dün Del Piero'yu ilk kez gördüm ve gerçekten biraz titriyordum. Biraz konuştuk. Umarım böyle devam eder.