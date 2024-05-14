Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılarda geleceği merak konusu olan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 12:20
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

Bitime 2 hafta kala sarı-lacivertlilerin 6 puan önünde zirvede yer alan Cimbom, derbiden beraberlikle dahi ayrılması halinde üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu elde edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, sezonun sona ermesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

Aslan'da takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden biriyse Nicolo Zaniolo...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldızı sezon başında Aston Villa'ya kiralamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

Ancak İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki futbolcunun beklenen performansı verememesi nedeniyle Zaniolo'nun bonservisini almaktan vazgeçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

Sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a dönecek olan Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

FIORENTINA TALİP OLDU

İtalyan basını, Serie A ekibi Fiorentina'nın Zaniolo'yu transfer etmek istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Calciomercato'da yer alan haberde; 24 yaşındaki oyuncunun süre bulabileceği, öz güvenini yeniden kazanacağı ve liderlik edebileceği üst düzey bir Serie A ekibinde oynamak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

İLK TEMAS KURULDU

Haberde ayrıca Fiorentina'nın Nicolo Zaniolo transfer için Galatasaray ile temasa geçtiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

İtalyan ekibinin, Zaniolo transferi için sarı-kırmızılılarda yüksek bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

Nicolo Zaniolo, bu sezon toplam 40 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

İtalyan yıldız, 3 gollük bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek

Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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