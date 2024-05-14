TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dev bonservisle gidecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılarda geleceği merak konusu olan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
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Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak ediliyor.
Aslan'da takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden biriyse Nicolo Zaniolo...
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldızı sezon başında Aston Villa'ya kiralamıştı.
Ancak İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki futbolcunun beklenen performansı verememesi nedeniyle Zaniolo'nun bonservisini almaktan vazgeçtiği öğrenildi.
Sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a dönecek olan Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
FIORENTINA TALİP OLDU
İtalyan basını, Serie A ekibi Fiorentina'nın Zaniolo'yu transfer etmek istediğini yazdı.
İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Calciomercato'da yer alan haberde; 24 yaşındaki oyuncunun süre bulabileceği, öz güvenini yeniden kazanacağı ve liderlik edebileceği üst düzey bir Serie A ekibinde oynamak istediği belirtildi.
İLK TEMAS KURULDU
Haberde ayrıca Fiorentina'nın Nicolo Zaniolo transfer için Galatasaray ile temasa geçtiği aktarıldı.
İtalyan ekibinin, Zaniolo transferi için sarı-kırmızılılarda yüksek bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu vurgulandı.
Nicolo Zaniolo, bu sezon toplam 40 maça çıktı.
İtalyan yıldız, 3 gollük bir performans sergiledi.
Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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