Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Derbide eksik oyuncular...
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray geriye düştüğü karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha geride bırakan sarı kırmızılılar derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Cimbom ezeli rakibi ile oynayacağı maçta şampiyonluğunu ilan edebilir. Dev derbi öncesi Galatasaray'a müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
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Maçı bırakmayan "Cimbom" 81. dakikada oyuna giren Berkan Kutlu'nun 9 dakika sonra kaydettiği golle müsabakayı 3-2 kazandı.
Bu sonuçla Galatasaray, puanını 99'a yükseltti. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, rakibinin Kayserispor önünde galip gelmesine karşın farkı korudu.
Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.
GALİBİYET SERİSİ 17 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, Süper Lig'de son 17 maçını kazandı.
İki hafta önceki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu (15) kıran Galatasaray, bu başarısını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini de kazanarak seriyi ve rekoru 17 maça çıkardı.
KRİTİK DERBİ ÖNCESİ KAYIP VERMEDİ
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasını "kazasız" atlattı.
Sarı-kırmızılı takımda Fatih Karagümrük maçı öncesi Lucas Torreira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Bu oyuncular, müsabakayı kart görmeden tamamladı.
Herhangi bir sakat da vermeyen sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.
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