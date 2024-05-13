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Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Derbide eksik oyuncular...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray geriye düştüğü karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha geride bırakan sarı kırmızılılar derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Cimbom ezeli rakibi ile oynayacağı maçta şampiyonluğunu ilan edebilir. Dev derbi öncesi Galatasaray'a müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:26
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Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Derbide eksik oyuncular...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Galatasaray, son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdi.

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Derbide eksik oyuncular...

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısında etkili olamayan sarı-kırmızılı ekip, 34. dakikada Ryan Mendes'in golüyle 1-0 geri düştü. Pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, beraberlik golünü 45+4. dakikada Barış Alper Yılmaz ile buldu ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Derbide eksik oyuncular...

Galatasaray, maçın ikinci yarısına daha etkili başladı. Karşılaşmanın 70. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın büyük çabası sonrasında Dries Mertens'in golü geldi. Mauro Icardi, Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay ile pozisyon üreten sarı-kırmızılı ekip, 83. dakikada Markao'nun golüne engel olamayınca skor 2-2'ye geldi.

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Derbide eksik oyuncular...

Maçı bırakmayan "Cimbom" 81. dakikada oyuna giren Berkan Kutlu'nun 9 dakika sonra kaydettiği golle müsabakayı 3-2 kazandı.

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Derbide eksik oyuncular...

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 99'a yükseltti. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, rakibinin Kayserispor önünde galip gelmesine karşın farkı korudu.

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Derbide eksik oyuncular...

Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Derbide eksik oyuncular...

GALİBİYET SERİSİ 17 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'de son 17 maçını kazandı.

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Derbide eksik oyuncular...

İki hafta önceki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu (15) kıran Galatasaray, bu başarısını sürdürdü.

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Derbide eksik oyuncular...

Sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini de kazanarak seriyi ve rekoru 17 maça çıkardı.

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Derbide eksik oyuncular...

KRİTİK DERBİ ÖNCESİ KAYIP VERMEDİ

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasını "kazasız" atlattı.

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Derbide eksik oyuncular...

Sarı-kırmızılı takımda Fatih Karagümrük maçı öncesi Lucas Torreira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Bu oyuncular, müsabakayı kart görmeden tamamladı.

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Derbide eksik oyuncular...

Herhangi bir sakat da vermeyen sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.

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