Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde! Derbide eksik oyuncular...

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 99'a yükseltti. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, rakibinin Kayserispor önünde galip gelmesine karşın farkı korudu.

Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.