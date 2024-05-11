Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Mbappe'nin transferi hakkında flaş sözler!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Özbek'in, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin transfer durumu hakkındaki sözleri gündem oldu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

Galatasaray Spor Kulübü'ne daha önce başkan yardımcılığı, başkanlık hizmetlerinde bulundum. Kulübü tanıyan, ihtiyaçlarını bilen, nereye taşınması, gitmesi gerektiğini, yol haritasını bilen birisiyim. Hizmet sürem içinde bu dönemde, daha önceki dönemlerde de Galatasaray'ın bir misyonu var. Galatasaray, 1905 yılında lisede talebeler tarafından kurulmuş bir kulüp ama ortaya bir misyon koymuşlar. Türkiye'ye, Türk insanına olimpik sporlarına tanıtmak, Türkler tarafından yapılması ve Ali Sami Yen Ağabey'in ortaya koyduğu 'Türk olmayan takımları yenmek' misyonu önemlidir. Sonraki yönetimler bu misyonla hizmet etmiştir. Hepimizin amacı Ali Sami Yen Ağabeyimizin misyonunu gerçekleştirmekten ibarettir. Futbol camiası, futbol kulüpleri bulundukları konum itibarıyla bazı konularda hassaslar.

"DÜN MBAPPE'Yİ DUYDUM"

Finansal yapı bu hassasiyetlerin başında geliyor. Bugün gelişen spor dünyası, özellikle futbolda dünyanın nereye gittiğine bakın. Ekonominin hangi boyutlara gittiğine dikkat edin. Şaşırtıcı. Dün bir haber aldım, bildiğiniz gibi Paris Saint-Germain Fransa'nın önemli kulüplerinden bir tanesi. Bir oyuncusu var Mbappe. Takım değiştiriyor, önümüzdeki sezon Real Madrid'e gidiyor. Kaça alınıyor, kaça satılıyor, önümüzde bir transfer dönemi var. Doğru mu yanlış mı teyit edemedim ama bana söylenen rakam 300 milyon eurolardan başlıyor. Bir oyuncu, bir takımdan diğer bir takıma geçiyor, 2-3 sene kontrat süresini bilmiyorum, oyunculara ödenen parayı düşünün. Bu transfer mukavelesi yapmak için bu mukabil rakamlardan söz ediyoruz.

"EN BÜYÜK TRANSFERİ YAPTIK"

Biz Avrupa'da yarışıyorsak, Avrupalı takımlarla mücadele edeceksek, Ali Sami Yen Ağabeyin dediği gibi yabancı takımları yenmek üzere bir misyonumuz varsa birinci hedef mali yapıyı düzeltmek. Demiyorum ki bir anda Avrupalılar'ın seviyesine çıkarız ama en azından hedef gösterip çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir bir başarı istiyorsak sürdürülebilir bir mali yapı şart. Bu tespit doğru mu? Kimsenin itirazı yok, nasıl olacak? Biz esas faaliyetimiz olan spordan böyle oyuncu yetiştirip ihraç edip falan para kazanan bir ülke değiliz. Koskoca 80 milyonluk ülkeden 1-2 oyuncu çıkıyor, Avrupa'ya transfer oluyor. Bu transfer bedelleri de 20 milyon euro falan. En büyük transferi biz yaptık, 35 milyon euro. Bunun farkına varmak lazım.

"KAVGADAN BİRLİK VE BERABERLİKLE ÇIKARIZ"

Biz bu maksatla yola çıktık, hedefler koyduk. Haziran 2022'deki seçimden önce hep anlattık, bizim bu mali yapıyı, bağımsızlığı gerektiğini anlatırken projelerimizi de sıralamıştık. Bugün iftiharla söylüyorum ki, vaat ettiğimiz her şeyi kelimesi kelimesine noktası virgülüne kadar yaptık. Önemli projelerimiz içinde ve başında bir husus geliyordu, bunun üzerinde dikkatli duruyorum. Hep dedik ki, camia içinde başarı istiyorsak, birlik ve beraberliğin ihtiyaç olduğunu hissediyorsak önce gelin bir barışalım. Barış olmadan sevgi olmadan biz Galatasaray'a önerdiğimiz projelerin hiçbirisini yapamayız. Şu anda gururla görüyorum, camiamızda sevgi ikliminin artık kanıksandığını ve başarıyla sürdüğünü görüyorum. Geçmişte hatırlayın Galatasaraylılar, şu tartışmalar oluyordu, liseli lisesiz atkılı kravatlı doğu tribünü batı tribünü. Bu tartışmalar olurdu. Maçlara gelenler bunu bilir. 2 senedir bu yok. Çünkü, biz bu kavgadan birlik ve beraberlikle çıkarız. En çok sevindiğim şeylerden biri bu, Galatasaray içine bu birlikteliği getirmiş olmak. Sonrası kolay geldi, çok kolay. Geriye kaldı finansal yapıyı düzeltmek için yapılacak çalışmalar. Bu çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

"YENİ SEZONDA KEMERBURGAZ'A GİDECEĞİZ"

Dünyada futbol hem ekonomik hem tesis olarak başka yerlere gidiyor. Florya'daki tesislerimiz 45 sene evvel yapılmış, bir tane çivi çakılmamış. Galatasaray'a hizmet eden bir tesis hüviyetinde değil. Kemerburgaz'da modern, çok güzel bir tesis yapıyoruz. Birinci fazına başladığımız inşaat bitmek üzere. Yeni sezona orada gireceğiz. 14.500 metrekare kapalı alanı var. Florya'da bizim akademi, altyapı, a takımı üst üste koyduğumuz zaman nasıl bir yerleşkemiz vardı, 4500 metrekare içinde sıkışmışız, daralmışız. İki tane esas ölçüde saha var, birisinde maç oynuyoruz, birisinde a takım idman yapıyor. Altyapımız var. Ya sentetikte ya şeyde... Anlatılır gibi değil. Bunun çözülmesi lazım. O itibarla tesisi daha iyi yere taşımak bir, ikincisi Florya arazisi ekonomik değeri olan bir arazi. Tapusu Galatasaray'a ait. O zaman işbilirlik, iş yapma ve fayda yaratma azmi şunu emrediyor; arkadaş ben hem tesislerimi iki misli alana taşıyayım hem stadyuma 5 dakika, çünkü Florya'dan 1 saat, hem onu yapayım hem de Galatasaray ekonomisine destek verecek bir proje üreteyim aynı zamanda da Galatasaray'ın bağımsızlığa kavuşması için gereken durumu hazırlayayım. Bu düşünce dünkü, 1 sene evvelki düşünce değil. 2016-2017'nin düşüncesi bu.