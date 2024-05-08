Haberler Galatasaray Galatasaray Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı!

Galatasaray Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sarı kırmızılılar deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 21:31
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.

F. Karagümrük - Trabzonspor | CANLI
Abdullah Avcı: Kupayı 10. kez istiyoruz
DİĞER
Bir dönemin aranan isimlerindendi… Yıllar sonra ortaya çıkan Doğa Bekleriz’den bomba açıklamalar! Doğa Bekleriz'den Mehmet Ali Erbil ve Çarkıfelek itirafı!
Başkan Erdoğan Külliye'de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabul etti
Tolunay Kafkas: Finale çıkmak istiyoruz
Oosterwolde gelişmesi! G.Saray derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi'den şampiyonluk sözleri!
Dursun Özbek'ten Riva Projesi açıklaması!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (8 Mayıs)
ALES sonuçları açıklandı
BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ - Bayrampaşa'da sular ne zaman gelecek? (8 Mayıs 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro 21:09
G.Saray'ın Karagümrük mesaisi başladı! G.Saray'ın Karagümrük mesaisi başladı! 20:58
Abdullah Avcı: Kupayı 10. kez istiyoruz Abdullah Avcı: Kupayı 10. kez istiyoruz 19:58
Monaco - Fenerbahçe Beko maçı CANLI Monaco - Fenerbahçe Beko maçı CANLI 19:53
Tolunay Kafkas: Finale çıkmak istiyoruz Tolunay Kafkas: Finale çıkmak istiyoruz 19:50
F. Karagümrük - Trabzonspor | CANLI F. Karagümrük - Trabzonspor | CANLI 19:34
Daha Eski
F.Bahçe'nin Kayserispor mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Kayserispor mesaisi başladı! 19:18
Oosterwolde gelişmesi! G.Saray derbisinde... Oosterwolde gelişmesi! G.Saray derbisinde... 18:30
Eczacıbaşı Naz Aydemir Akyol ile devam etme kararı aldı! Eczacıbaşı Naz Aydemir Akyol ile devam etme kararı aldı! 18:20
F. Karagümrük - Trabzonspor | 11'ler açıklandı F. Karagümrük - Trabzonspor | 11'ler açıklandı 18:13
Dursun Özbek'ten Riva Projesi açıklaması! Dursun Özbek'ten Riva Projesi açıklaması! 17:11
Ataman: Başkan Erdoğan her maçımızı izliyor Ataman: Başkan Erdoğan her maçımızı izliyor 16:54