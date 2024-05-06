Haberler Galatasaray Eşi benzeri yok!

Eşi benzeri yok!

Aslan, evinde çıktığı 35 lig maçında 33 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Eşi benzeri yok!

Trendyol Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçın ardından ligde evinde kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 35 lig maçında 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 18 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım.

ATTIKÇA ATIYOR

Şampiyonluğa so koşan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son haftalarda iyice gaza bastı. Sarı-kırmızılı takım ligde çıktığı son 7 maçta 27 kez fileleri sarstı. Bu periyotta sadece 6 gol yedi ve genel averajda Fenerbahçe'yi solladı.

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