Eşi benzeri yok!

Trendyol Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçın ardından ligde evinde kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 35 lig maçında 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 18 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım.

ATTIKÇA ATIYOR

Şampiyonluğa so koşan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son haftalarda iyice gaza bastı. Sarı-kırmızılı takım ligde çıktığı son 7 maçta 27 kez fileleri sarstı. Bu periyotta sadece 6 gol yedi ve genel averajda Fenerbahçe'yi solladı.