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Buldozer Aslan

Geçen hafta F.Bahçe’nin 93 puanlık rekorunu egale eden Cimbom, dün Sivas’ı yenerek 96 puanla rekoru başka bir seviyeye taşıdı... Ayrıca üst üste 16 maçlık seri elde etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Buldozer Aslan

Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, rekorları parçalıyor. Geçen hafta Adana Demir'i yenerek 93 puana ulaşan ve Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonundaki rekoruna ortak olan sarı-kırmızılılar, dün kazanarak rekorun tek sahibi oldu. Aslan kalan haftalarda bu rekoru daha da geliştirmeye çalışacak. Diğer taraftan lig çıktığı son 15 maçı da kazanarak bir başka rekoru eline geçiren Cimbom, dün seriyi 16'ya çıkarıp yine kendi rekorunu yeniledi.

FENERBAHÇE İLE FARK 7'YE ÇIKTI

Rekorların dışında Sivas maçının şampiyonluk yolunda da önemi büyüktü. Maça fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılı ekip Ziyech (2), Mertens (2) ve İcardi'nin (2) golleriyle 6-1 galip gelerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Cimbom maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile aradaki farkı 7 puana çıkardı. Sarı-lacivertliler ise kümede kalma savaşını sürdüren Konyaspor karşısında bugün deplasmanda çok kritik bir sınav verecek. Gözler bugünkü maçta olacak.

JANDARMA UNUTULMADI

Galatasaray Kulübü, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Dün ligde oynanan Sivasspor müsabakasına sarı-kırmızılı futbolcular, "Vatanın her yerinde, milletinin emrinde Jandarma 185 yaşında" yazılı pankartla çıktı. Çocukların jandarma kıyafetiyle çıktığı seremoninin ardından hakem ve takım kaptanlarına jandarma personeli tarafından çiçek verildi.

22. DEFA GALİP GELDİ

Galatasaray ile Sivasspor, ligde 36. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta sarı-kırmızılılar, 22 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele is berabere sona erdi. Cimbom'un 78 golüne, Yiğido 46 golle karşılık verebildi.

OKAN BURUK: 3 BÜLENT UYGUN: 0

Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugüne kadar resmi müsabakalarda 4 kez rakip oldu. Buruk; Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Uygun da Gaziantepspor, Kayserispor ve Sivasspor'un başındaydı. Bu periyotta Buruk'un takımları 3 kez kazandı. İki hoca arasındaki 1 mücadele de berabere sona erdi. Buruk'un Uygun'a karşı yenilgisi yok.

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