Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma kritik uyarı!

Üç gün önce GSYİAD'ın düzenlediği ödül töreninde, 'Biz hafta sonu sahada konuşacağız' diyen Buruk, takımına da bu ifadeleri kullandı. Rehavet konusuna dikkat çeken Buruk, "Ligde 4 hafta uzun bir süre. Henüz biten bir şey yok. Bizim işimiz sahada konuşmak.