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Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma kritik uyarı!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray kritik maçta sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar için bu mücadele şampiyonluk yarışında büyük önem arz ederken karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk'tan takıma uyarı geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 12:08
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma kritik uyarı!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma kritik uyarı!

Sezon sonunu şampiyonlukla tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar bu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma kritik uyarı!

Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, bugün oynanacak Sivasspor maçı öncesinde takımına son uyarılarını yaptı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma kritik uyarı!

Üç gün önce GSYİAD'ın düzenlediği ödül töreninde, 'Biz hafta sonu sahada konuşacağız' diyen Buruk, takımına da bu ifadeleri kullandı. Rehavet konusuna dikkat çeken Buruk, "Ligde 4 hafta uzun bir süre. Henüz biten bir şey yok. Bizim işimiz sahada konuşmak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma kritik uyarı!

Maç maç düşüneceğiz, sırada Sivasspor var. Bugün kazanarak yolumuza devam edersek rakibimizle fark 7'ye çıkacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan takıma kritik uyarı!

Bu da onların üzerinde baskı oluşturacak. Sivasspor karşısında hata istemiyorum. Sonrasında Karagümrük mücadelesine odaklanırız" sözleriyle takımı motive etti.

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