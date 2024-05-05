Galatasaray 6-1 EMS Yapı Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom evinde gol oldu yağdı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

RAMS Park'ta 45 binin üzerinde taraftarın önünde yapılan maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 11. dakikada Hakim Ziyech, 38. dakikada ise Dries Mertens'in attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.

Sivas temsilcisi, müsabakanın 54. dakikasında Caner Osmanpaşa'nın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. Bu golün ardından hemen toparlanan Galatasaray, 59. dakikada Mauro Icardi, 60. dakikada Ziyech ile bir anda skoru 4-1'e getirdi. Mücadelenin 73. dakikasında Mertens, 85. dakikasında ise Icardi ile goller bulan "Cimbom" sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray 35. haftada 31. galibiyetini elde etti. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar puanını 96'ya çıkardı. Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, maç fazlasıyla farkı 7'ye yükseltti.

Ligde son 4 maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak formda geldiği İstanbul'dan farklı yenilgiyle ayrılan Sivasspor ise 48 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE PUAN REKORU KIRDI

Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplama rekorunun yeni sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 66. sezonu oynanan Süper Lig'de son 3 haftaya 96 puanla zirvede girdi. Galatasaray, lig tarihinde böylelikle bir sezonda en yüksek puana ulaşan takım oldu.

Geçen hafta Yukatel Adana Demirspor müsabakasını kazanarak 93 puana ulaşan Galatasaray, 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin rekorunu egale etmişti.

Ligde kalan 3 haftada 100 puanı geçmesi muhtemel sarı-kırmızılıların bir sonraki hedefi 3 haneli puan toplayan ilk takım ünvanını elde etmek olacak.

İÇ SAHADA GOL ATMA REKORUNU GELİŞTİRDİ

Galatasaray, sahasında çıktığı son 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

Son olarak geçen sezonun ilk haftasında, iç sahada 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu süreçte meşin yuvarlağı rakip filelerle 92 kez buluşturdu.

Kulüp tarihinin iç sahada üst üste gol atma rekorunu Aralık 2000-Kasım 2002 arasında 34 müsabakayla yakalayan Galatasaray, bu alanda yeni bir rekora imza attı.

KENDİ REKORUNU BİR ADIM İLERİ TAŞIDI

Galatasaray, Süper Lig tarihinde üst üste kazanma rekorunu bir maç daha artırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde üst üste 16. maçını kazandı. Geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu kıran Galatasaray, bu başarısına bir zafer daha ekledi.

SÜPER LİG'DE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

EVİNDE BU SEZON 18'DE 18 YAPTI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

RAMS Park'ta oynadığı 18 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

SAHASINDA 35 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 35 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 35 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 21 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 33 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

ICARDI, GALATASARAY TARİHİNİN EN GOLCÜ 3. YABANCI OYUNCUSU OLDU

Galatasaray'ın gol krallığı yarışında zirvede yer alan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi durdurulamıyor.

Sivasspor müsabakasına kadar son 6 lig maçında 7 gol atan Icardi, bu maçı da boş geçmedi. Üst üste 7 müsabakada 9. kez topu filelerle buluşturan 31 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde 23 gole ulaştı.

İki sezonda resmi maçlarda 53 gole ulaşan Icardi, Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında Bafetimbi Gomis'i geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

ZIYECH, SON 4 MAÇTA 4. GOLÜNÜ ATTI

Son haftaların formda futbolcularından Hakim Ziyech, gollerine devam ediyor.

Bu sezon sakatlığı ve Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Faslı futbolcu, son haftalarda golleriyle takımını şampiyonluk yarışında taşıyan isimlerden biri oldu.

Forma giydiği ilk 12 Süper Lig mücadelesinde 2 kez ağları havalandıran Ziyech, son 4 müsabakada 4 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 6 gole ulaşan yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez skoru değiştirdi.

MERTENS, 8. GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'de 8. kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda 2 golle galibiyeti getiren oyunculardan olan Mertens, bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Avrupa'da da 3 golü bulunan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda 11 gole ulaştı.

Mertens, ayrıca bu sezon ligde 17 kez asist yaparak takımına önemli katkı verdi.

ASİSTLER BARIŞ ALPER'DEN

Galatasaray'da bu sezonun flaş oyuncularından Barış Alper Yılmaz, yaptığı asistlerle maça damga vurdu.

Sarı-kırmızılı ekibe farklı mevkilerde yaptığı katkıyla göz dolduran Barış Alper, Sivasspor mücadelesinde de asistlerle ön plana çıktı.

Genç yıldız, Hakim Ziyech'in 11, Dries Mertens'in ise 38. dakikada attığı gollerde son pası veren oyuncu oldu.

DEVRE ARASI ŞAMPİYONLAR TARAFTARLARLA BULUŞTU

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.

Müsabakanın devre arasında stadın zeminine çıkan sarı-kırmızılı kadın futbolcular, kazanılan zaferi tribünlerle kutladı. Kadın futbol takımına başkan Dursun Özbek de eşlik etti.

MUSLERA MAÇ SONU ZIYECH'I SOYUNMA ODASINDAN GETİRDİ

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Karşılaşmaya iki gol atan Faslı futbolcu Hakim Ziyech de taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Maç bittikten sonra soyunma odasına giden Ziyech'i, Kaptan Fernando Muslera sahaya getirdi. 3'lünün ardından futbolcular galibiyet sevincini birlikte yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Gelişen Galatasaray atağında ceza sahası sol çaprazından Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktasının sağına doğru çıkardığı pasa gelişine düzgün bir vuruş yapan Hakim Ziyech, topu ağlara gönderdi: 1-0.

16'ncı dakikada ceza sahası hafif sağ çaprazından Charisis'in şutunda top yandan dışarı gitti.

26'ncı dakikada sol kanattan Köhn'ün ortasında ceza sahasında sırtı dönük pozisyonda topu önüne alan Icardi, pasını yayın üzerindeki Torreira'ya çıkardı. Torreira'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan etkili gelen sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz'ın son çizgiden ceza sahasına çevirdiği topun üzerinden ön direkteki Icardi atladı. Altıpas üzerinde boş pozisyonda topu önünde bulan Mertens, bekletmeden sağ ayak içiyle meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 2-0.

45+2'nci dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj'ın sağ çaprazdan yerden şutunda Muslera gole izin vermedi.

Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

46'ncı dakikada Sivasspor'un çıkarken yaptığı pas hatasının ardından ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Mertens'in plase vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

53'üncü dakikada Ziyech, ceza sahası sol çaprazından şutunu çıkardı. Kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede topu kontrol etti.

54'üncü dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan kornerde ön direkte topu arkaya aşıran Manaj'ın pasını kale önünde tamamlayan Caner Osmanpaşa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

59'uncu dakikada Galatasaray yeniden farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Mertens'in ortasında ön direkte Icardi tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

60'ıncı dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Kaleyi cepheden gören uzak bir noktadan sert bir şut çıkaran Ziyech, topu filelere gönderdi: 4-1.

62'nci dakikada ceza sahası sağ çaprazından Koita'nın yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

65'inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ziyech'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

70'inci dakikada Charisis'in pasıyla savunma arkasına sarkan Manaj, ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından Manaj'ın ofsaytta olduğu belirlendi ve gol iptal edildi.

73'üncü dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına ortasını yaptı. Icardi'nin kafa pasıyla ceza sahası ön çizgisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mertens'in sağ ayakla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 5-1.

81'inci dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içine yerden sert bir orta yaptı. Yerden gelen topu sektiren kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı tekrar kontrol etmek isterken Icardi araya girdi. Kale önünde vuruşunu yapan Icardi, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem Arda Kardeşler, oyuncunun meşin yuvarlağı önüne alırken faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.

85'inci dakikada Galatasaray farkı 5'e çıkardı. Sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı frikikte ön direğe koşu yapan Icardi, sağ ayağıyla çıkardığı şutla ağları havalandırdı: 6-1.

89'uncu dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yerden sert şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.

Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.