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Listeler veriliyor

Başkan adayları Dursun Özbek ile Süheyl Batum, 25 Mayıs’ta yapılacak seçimdeki listelerini bugün Divan Kurulu’na sunacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Listeler veriliyor

25 Mayıs'ta seçime gidecek Galatasaray artık geri sayıma geçmiş durumda. Adaylığını açıklayan Dursun Özbek'in karşısına Süheyl Batum çıktı. Özbek ile Batum bugün Divan Kurulu'na listesini teslim edecek. Seçime favori olarak girecek Özbek; İbrahim Hatipoğlu, Sedat Artukoğlu, Ali Yüce ve Fatih Demircan'ı ekibine kattı. Adaylığını açıklayacak Süheyl Batum'un ekibi de dikkat çekiyor. Batum, eski başkanlar Ünal Aysal ve Alp Yalman'ı listesine aldı. Turgay Kıran, Rezan Epözdemir ve Mete ikiz gibi eski yöneticiler de ekipte olacak.

ALBAYRAK BİLMECESİ

Kulislerde eski yönetici Abdürrahim Albayrak'ın adı Dursun Özbek'in listesi için geçiyordu. Bu konuda Özbek'in ekibinin olumsuz görüş belirttiği öğrenildi. Son dakika sürprizi yaşanmazsa Albayrak'ın iki adayla da çalışması beklenmiyor.

AYSAL GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Süheyl Batum'a destek veriyor. Aysal'ın seçimin kazanılması halinde Sportif AŞ'de görev almasına kesin gözle bakılıyor. Listede yer alan eski başkanlardan Alp Yalman'ın da Disinlin Kurulu'nda görev alacağı öğrenildi.

Hedefin 24. şampiyonluk olduğunu belirten Dursun Özbek, önemli mesajlar verdi. Özbek, "Yaklaşık bir ayımız var. Devamlı saha içinde kalma arzusuyla mücadeleyi saha dışına çıkarmamak üzere hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Duruşumuz aynen devam edecek" dedi.

Timur: Tek hedef 24

Erden Timur, camiaya çağrı yaptı. Listelerin önemli olmadığını belirten Timur, "Şampiyonluk dışında bir şey konuşmayalım. Sportif A.Ş'de görevim devam ediyor. Mayıs ayları bizim yılbaşımız. Artık şampiyonluk için konsantrasyon zamanı" diye konuştu.

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