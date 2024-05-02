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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yeni talip! Takımda istemelerinin sebebi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor. Adı son günlerde sık sık Eintracht Frankfurt ile anılan milli futbolcuya bir talip daha çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yeni talip! Takımda istemelerinin sebebi...

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi vere sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yeni talip! Takımda istemelerinin sebebi...

Pazar günü Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündem Barış Alper Yılmaz...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yeni talip! Takımda istemelerinin sebebi...

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, son dönemdeki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takmaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yeni talip! Takımda istemelerinin sebebi...

Genç oyuncuyu son isteyen takım ise Tottenham...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yeni talip! Takımda istemelerinin sebebi...

HITC'nin haberine göre; 23 yaşındaki futbolcu Tottenham'ın ana hedefi haline geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yeni talip! Takımda istemelerinin sebebi...

İngiliz ekibinin Barış'ı istemesinin ana nedeni ise; birçok mevkide oynayabiliyor olması.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yeni talip! Takımda istemelerinin sebebi...

Haberde; "Spurs, 'Türk Valverde'yle sözleşme imzalamak istiyor. Galatasaray onun için 25 milyon euro bonservis istiyor" denildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yeni talip! Takımda istemelerinin sebebi...

Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 51 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yeni talip! Takımda istemelerinin sebebi...

Milli oyuncu, 6 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

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