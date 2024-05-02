GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a yeni talip! Takımda istemelerinin sebebi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor. Adı son günlerde sık sık Eintracht Frankfurt ile anılan milli futbolcuya bir talip daha çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Genç oyuncuyu son isteyen takım ise Tottenham...
HITC'nin haberine göre; 23 yaşındaki futbolcu Tottenham'ın ana hedefi haline geldi.
İngiliz ekibinin Barış'ı istemesinin ana nedeni ise; birçok mevkide oynayabiliyor olması.
Haberde; "Spurs, 'Türk Valverde'yle sözleşme imzalamak istiyor. Galatasaray onun için 25 milyon euro bonservis istiyor" denildi.
Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 51 maça çıktı.
Milli oyuncu, 6 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
Barış Alper'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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