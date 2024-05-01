GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile Victor Nelsson takımda kalacak mı? Karar verildi
Son dakika spor haberi: Bu sezon başarılı bir performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'de zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipteki futbolcuların performansı Avrupa devlerinin radarına takıldı. Teklif gelen oyuncuların takımdan ayrılması beklenirken, Galatasaray'da Davinson Sanchez ile Victor Nelsson hakkında karar verildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 09:51
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Sarı-Kırmızılılar, kadroda tutulacak isimlerin sözleşme durumlarını netleştirirken gidecek isimler de belli olmaya başladı.
Cimbom'da geleceği merak ediler futbolcuların başında Davinson Sanchez ile Victor Nelsson geliyor.
Bu oyuncular ile ilgili karar verildi. İşte detaylar...
Yıldızlarına teklif yağan G.Saray'da, savunma hattında ayrılık yaşanması bekleniyor.
Napoli'nin istediği Davinson Sanchez ve yükselen performansıyla dikkat çeken Victor Nelsson'la ilgili önemli bir karar verildi.
Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde iki isimden sadece birinin ayrılmasına izin verecek.
Napoli'nin 25 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı Sanchez ayrılık için bir adım ön planda.
Yönetim bu gerçekleşirse Nelsson'u takımda kalması için ikna edecek.
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