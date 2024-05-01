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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile Victor Nelsson takımda kalacak mı? Karar verildi

Son dakika spor haberi: Bu sezon başarılı bir performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'de zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipteki futbolcuların performansı Avrupa devlerinin radarına takıldı. Teklif gelen oyuncuların takımdan ayrılması beklenirken, Galatasaray'da Davinson Sanchez ile Victor Nelsson hakkında karar verildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 09:51
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile Victor Nelsson takımda kalacak mı? Karar verildi

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında yaşadığı puan kaybı sonrası kazandığı maçla birlikte şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile Victor Nelsson takımda kalacak mı? Karar verildi

Şimdi Sarı-Kırmızılılar, kalan süreci hatasız geçerek lig şampiyonluğuna ulaşmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile Victor Nelsson takımda kalacak mı? Karar verildi

Zirve yarışının yanı sıra Galatasaray'da yeni sezonun kadro çalışmaları da son hızıyla sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile Victor Nelsson takımda kalacak mı? Karar verildi

Sarı-Kırmızılılar, kadroda tutulacak isimlerin sözleşme durumlarını netleştirirken gidecek isimler de belli olmaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile Victor Nelsson takımda kalacak mı? Karar verildi

Cimbom'da geleceği merak ediler futbolcuların başında Davinson Sanchez ile Victor Nelsson geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile Victor Nelsson takımda kalacak mı? Karar verildi

Bu oyuncular ile ilgili karar verildi. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile Victor Nelsson takımda kalacak mı? Karar verildi

Yıldızlarına teklif yağan G.Saray'da, savunma hattında ayrılık yaşanması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile Victor Nelsson takımda kalacak mı? Karar verildi

Napoli'nin istediği Davinson Sanchez ve yükselen performansıyla dikkat çeken Victor Nelsson'la ilgili önemli bir karar verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez ile Victor Nelsson takımda kalacak mı? Karar verildi

Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde iki isimden sadece birinin ayrılmasına izin verecek.

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