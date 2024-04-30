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Sivasspor maçı kapalı gişe
Şampiyonluk yolunda ilerleyen sarı-kırmızılı takım, 35. haftada Sivasspor'u konuk edecek. Pazar günü saat 19.00'da Rams Park'ta oynanacak mücadelenin biletleri genel satışa sunuldu. Taraftarlar, kısıtlı sayıdaki biletlere yoğun ilgi göstererek anında tüketti. 50 bin sarıkırmızılı futbolseverin tribünlerdeki yerini alacağı mücadele, her zaman olduğu gibi kapalı gişe oynanacak.
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