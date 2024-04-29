Haberler Galatasaray Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden

Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar yoğunlaştı. Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak olan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak 3 futbolcu netleşti. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 10:06
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Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.

Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden

Sarı-kırmızılılar, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek üst üste 15. galibiyetini aldı ve Süper Lig rekoru kırdı.

Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.

Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden

Bu sonuçla puanını 93'e yükselten Galatasaray, bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden

Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Park'ta oynayacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden

Gelecek sezon yarışacağı her kulvarda başarılı sonuçlar alacak bir takım kurmak isteyen ve bu doğrultuda geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, önceki sezonlarda olduğu gibi yine birçok yıldız ismi takıma kazandırmak istiyor.

Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden

Galatasaray'da takıma kazandırılacak yeni isimler merak konusu olurken, teknik heyetin kadroda düşünmediği futbolculara da veda edilecek.

Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden

Takımdaki bazı isimlerden katkı alamayan sarı-kırmızılılar, bu oyuncularla yolları ayırmayı planlıyor.

Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden

Kontratları bitecek Ndombele, Aurier ve Vinicius gelecek sezon planları arasında yer almıyor.

Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden

3 oyuncuyu da gönderecek Galatasaray'da Oliveira'nın durumu ise belirsiz.

Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden

Portekizli orta sahanın 2026'ya kadar kontratı var.

Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden

Yönetim, teklif getirmesi halinde Oliveira'ya kolaylık sağlayacak.

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