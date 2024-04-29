Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden

Gelecek sezon yarışacağı her kulvarda başarılı sonuçlar alacak bir takım kurmak isteyen ve bu doğrultuda geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, önceki sezonlarda olduğu gibi yine birçok yıldız ismi takıma kazandırmak istiyor.