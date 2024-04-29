Biletleri kesildi! Galatasaray'da 3 ayrılık birden
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar yoğunlaştı. Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak olan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak 3 futbolcu netleşti. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)
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Bu sonuçla puanını 93'e yükselten Galatasaray, bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvedeki yerini korudu.
Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Park'ta oynayacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.
Gelecek sezon yarışacağı her kulvarda başarılı sonuçlar alacak bir takım kurmak isteyen ve bu doğrultuda geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, önceki sezonlarda olduğu gibi yine birçok yıldız ismi takıma kazandırmak istiyor.
Galatasaray'da takıma kazandırılacak yeni isimler merak konusu olurken, teknik heyetin kadroda düşünmediği futbolculara da veda edilecek.
Takımdaki bazı isimlerden katkı alamayan sarı-kırmızılılar, bu oyuncularla yolları ayırmayı planlıyor.
Kontratları bitecek Ndombele, Aurier ve Vinicius gelecek sezon planları arasında yer almıyor.
3 oyuncuyu da gönderecek Galatasaray'da Oliveira'nın durumu ise belirsiz.
Portekizli orta sahanın 2026'ya kadar kontratı var.
Yönetim, teklif getirmesi halinde Oliveira'ya kolaylık sağlayacak.
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