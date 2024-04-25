Klaassen iddiası

Aslan, İnter'in Hollandalı süper yıldızı Davy Klaassen'i kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki oyuncu sezon başında Ajax'dan gelmişti. İstenen performansı bir türlü sağlayamayan tecrübeli isim sezon sonunda İnter'e veda edecek. Kariyerine birçok başarıyı sığdıran merkez orta saha, İtalya şampiyonluğunu da ekledi. Klaassen bu sezon İnter formasını 20 maçta giydi. İnzaghi'nin gözüne bir türlü giremeyen yıldız sadece 430 dakika süre aldı, 1 gol attı. Sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

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Klaassen, milli takımda oynadığı 41 maçta 10 gol kaydetti. Hollandalı yıldızın bonservis değeri ise 5 milyon euro olarak biliniyor.