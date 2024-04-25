Adım adım şampiyonluğa

Galatasaray ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonluğa koşuyor. Sezona 10 maçta 10 galibiyetle başlayan Fenerbahçe'yle farkı kapatan Cimbom, 33. hafta sonuyla birlikte artık dört puan önde... Sezonun ilk 19 maçı geride kaldığında yani hafta bazında yarısı geçildiğinde tabelada Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Sarı-lacivertliler iki puan fark atıp 14 gol averajı da öne geçmişti. Galatasaray ligin kaderinin belirlendiği sezonun ikinci 19 maçlık periyoduna harika başladı; şimdiye dek 14'te 14 yaptı. Tulum çeken Cimbom ezeli rakibinden altı puan fazla topladı, 13 gol de fazla atarak averaj farkını bire indirdi. Galatasaray şimdi olası bir ikili averaj eşitliğinde iş gol averajına kalma ihtimaline karşı genel averajda da üstünlüğü ele almak istiyor.

EVİNDE EŞİ BENZERİ YOK

Cimbom, Trendyol Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı. Süper Lig'de taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan Aslan, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 20 lig sınavını kazandı. 32 galibiyet ve 2 beraber aldı.

LİGDE 21 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

FARKI KATLADI

Rekorların kırıldığı bu sezonki yarışta Fenerbahçe adına puan farkı en fazla iki puandı. Galatasaray liderliği son olarak 25. haftada devraldı ve bir daha bırakmadı. Fark uzun süre iki puan olarak devam etti. 33. hafta itibarıyla iki takım arasında bu sezonki en büyük fark oluştu; Cimbom dört puan öne geçti.