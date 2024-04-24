Adım adım 24'e

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Pendikspor engelini aşan Galatasaray gözünü Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanına çevirmişti. Sarı-kırmızılılar, zirvedeki en yakın rakibinin takılmasıyla puan farkını 4'e çıkarttı. Bitime 5 maç kala önemli bir avantaja sahip olan Galatasaray, artık maç maç düşünerek devam edecek. Sarı-kırmızılı ekipte ilk hedef Adana Demirspor mücadelesi olacak. Cimbom gelecek hafta zorlu deplasmanda kazanarak rakibine fırsat vermek istemiyor.

GÖZÜ YENİ REKORLARDA

Ardından Sivasspor, Karagümrük (d) ve Fenerbahçe'yle karşılaşacak Aslan, 4'te 4 yaparak Konyaspor maçına şampiyon çıkmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, ayrıca Okan Buruk yönetiminde yeni rekorlara doğru ilerliyor. 90 puana ulaşan Galatasaray, Adana Demirspor'u yenerse 3 puanlı sistemde kulüp tarihinin en fazla puan topladığı sezonunu yaşayacak. Ayrıca Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda kırdığı 93 puanlık rekora ortak olacak. Süper Lig'de üst üste 14 maç kazanarak kendi rekorunu egale eden Okan Buruk, Adana Demir zaferi gelirse bir kez daha tarihe geçecek.

SADECE 1 AVERAJ KALDI!

Ligde ilk 19 maçın tamamlanmasının ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 14 averaj fark bulunuyordu. İkinci yarıda 14'te 14 yaparak tarihi bir performans yakalayan sarı-kırmızılılar, geride olduğu alanda da açığı kapattı. Ligde son 5 haftaya girilirken Galatasaray Fenerbahçe'nin artık 1 averaj gerisinde bulunuyor.