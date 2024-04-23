Ondan iyisi yok! Alex, Hagi, Eto'o başaramadı

Onu anlatmaya kelimeler yetmiyor... Her geçen gün herkesi kendisine hayran bırakırken, ilkleri başarmaya da devam ediyor.

Pendıkspor maçında Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından ağları sarsan ve gol sayısını 20'ye çıkarıp, krallık yarışında iddiasını sürdüren Arjantinli oyuncu, üst üste iki sezonda 20 gol barajını aşan ilk yabancı futbolcu oldu.

Bunu ne Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza ne de Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi ne de Sow, Baroş, Drogba, Sneijder, Eto'o, Baliç, Diagne, Gomis gibi isimler başardı

Geçen sezon kazanılan şampiyonluğa 22 golle katkı sağlayan İcardi, bu sezonda ligin kalan 5 haftası öncesinde gol sayısını 20'ye çıkardı.

Tangocu, ayrıca son 5 maçta, 6 kez ağları sarstı ve yine seriye bağladı.

Galatasaray'daki 68 maçında 50 gol, 18 asistlik performansa imza attı.

Pendikspor maçında açılışı yapan Arjantinli yıldız, iki sezon üst üste 20 gol barajını aşan ilk yabancı futbolcu oldu.

Ne Alex ne Hagi, ne Sow ne Balic ne Drogba ne Baros ne de Sneijder... Hiç biri İcardi'nin yaptığını yapamadı.

Sezon başında PSG'den bonservisi alınan İcardi, bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi Elemelerinde 42 maça çıktı, 27 gol attı, 11 asist yaptı.