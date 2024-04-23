DİĞER
G.Saray’da emekli olurum
Sarı-kırmızılılar'ın yıldızı Fernando Muslera, Uruguay basınına konuştu. G.Saray'la 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli eldiven, "Nacional ve Wanderers'ta çok iyi tanıdıklarım var, geri dönmek zor olmaz ama şimdiden bir şey söylemek istemiyorum çünkü gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Belki Galatasaray buna izin vermez ve burada emekli olmamı isterler" dedi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.