Haberler Galatasaray MVP Icardi

MVP Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, rekorlara doymuyor. İcardi, Pendik maçında gol perdesini açan isim oldu. Soldan Köhn'ün pasında Mertens bekletmeden Icardi'ye çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MVP Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, rekorlara doymuyor. İcardi, Pendik maçında gol perdesini açan isim oldu. Soldan Köhn'ün pasında Mertens bekletmeden Icardi'ye çıkardı. Tangocu forvet, ceza yayından şık bir plaseyle topu ağlara gönderdi. 31 yaşındaki Arjantinli süper star, bu sezon 40 maçta 25 gol, 10 asist katkısı sağladı. Geçen hafta Alanya ağlarını da havalandıran İcardi, Galatasaray tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu. Geçen sezon da 22 gol atmıştı.

GOL KRALLIĞINDA DZEKO'YU YAKALADI

Süper Lig'de bu sezon 20 gole ulaşıp, gol krallığı yarışında Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakaladı. Tecrübeli forvet, boy gösterdiği son 6 maçta 7 gol, 1 asist katkısıyla lider Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük bir güç sağladı. İki sezonda toplam 42 gole imza atan İcardi, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü de Pendik'e attı. Maçta 2. gole de çok yaklaşan Arjantinli santrfor, zoru başardı ve boş kaleye golü atamadı.

ZIYECH YİNE SAHNE ALDI

Galatasaray'da Ziyech, kendini bulmaya başladı. 31 yaşındaki Faslı yıldız, geçen hafta 4-0 kazanılan Alanyaspor maçında şık bir golle fileleri havalandırmıştı. Tecrübeli futbolcu, Pendikspor karşısında da Abdülkerim'e asist yaptı. Bu sezon forma giydiği 19 maçta 5 gol, 4 asiste ulaştı. Ziyech, 73. dakikada da Kerem Aktürkoğlu'yla değişti.

İKİ DEĞİŞİKLİK VAR

Okan Buruk, 4-0 kazandıkları Alanyaspor maçı kadrosunda yer verdiği Kerem Aktürkoğlu ile Aurier'i yedeğe çekti. Başarılı teknik adam, Akdeniz ekibine karşı 2. yarıda oynayan ve galibiyette önemli rol alan Ziyech ile Kaan Ayhan'ı Pendik önünde ilk 11'de sahaya sürdü.

TRİBÜNLER DOLDU

Şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken Galatasaray taraftarı, takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'taki maçta tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek verdi. Galatasaraylı futbolseverler, 90 dakiak sonunda galibiyeti takımlarıyla doyasıya kutladı.

Teknik Direktör Okan Buruk, Pendikspor galibiyetinin ardından mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı, şampiyon olmak istediklerini yineledi: "Hep kazanmak için çıkıyoruz. Son iki seneye baktığımızda Galatasaray'le Fenerbahçe'nin çekişmesi rekorlar kırdırtıyor. Düşünerek yaptığımız bir şey değil. Maçları kazanmaya çalışıyoruz. Önde bitirip şampiyon olmak istiyoruz. Mayıs ayı yaklaştı. Mayıslar bizimdir. Kafamızda, hayalimizde oyuncularımızla yaşadığımız şey bu. Benim adım geçiyor ama biz camia olarak başarının içerisindeyiz. Hedefimiz Galatasaray'ın şampiyonluğu. Kalan haftalarda herkesin katkı verdiği 5 hafta geçireceğiz. İcardi ve Mertens Türk futboluna önemli marka değeri getirdiler. Taraftarımız iç sahadaki performansımızın en önemli gücü."

DİĞER
Real Madrid - Barcelona maçı CANLI İZLE || Real Madrid - Barcelona canlı maç izle linki!
Aile boyu ihanet! FETÖ'cü albay ve eşi deşifre oldu! Nikahlarından Adil Öksüz çıktı
Toroğlu penaltıdaki tekrar kararını değerlendirdi!
Kanarya'da tek hedef 3 puan! İşte Kartal'ın ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
En iyisi Abdülkerim
Toroğlu penaltıdaki tekrar kararını değerlendirdi!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan - Inter maçı ne zaman? Milan - Inter maçı ne zaman? 08:07
Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 07:49
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Nisan BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Nisan 07:05
Terim'in Pana'sı gol oldu yağdı! Terim'in Pana'sı gol oldu yağdı! 00:38
G.Birliği'nden kritik 3 puan! G.Birliği'nden kritik 3 puan! 00:38
Kadınlar derbisinde kazanan Trabzonspor! Kadınlar derbisinde kazanan Trabzonspor! 00:38
Daha Eski
Bodrumspor geriden gelip kazandı! Bodrumspor geriden gelip kazandı! 00:38
F.Bahçe'de Becao sevinci! F.Bahçe'de Becao sevinci! 00:38
El Clasico'da kazanan Real Madrid! El Clasico'da kazanan Real Madrid! 00:13
Toroğlu penaltıdaki tekrar kararını değerlendirdi! Toroğlu penaltıdaki tekrar kararını değerlendirdi! 00:13
Buruk: Mayıslar bizimdir! Buruk: Mayıslar bizimdir! 00:13
Aslan evinde kükredi! Aslan evinde kükredi! 00:12