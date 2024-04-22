MVP Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, rekorlara doymuyor. İcardi, Pendik maçında gol perdesini açan isim oldu. Soldan Köhn'ün pasında Mertens bekletmeden Icardi'ye çıkardı. Tangocu forvet, ceza yayından şık bir plaseyle topu ağlara gönderdi. 31 yaşındaki Arjantinli süper star, bu sezon 40 maçta 25 gol, 10 asist katkısı sağladı. Geçen hafta Alanya ağlarını da havalandıran İcardi, Galatasaray tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu. Geçen sezon da 22 gol atmıştı.

GOL KRALLIĞINDA DZEKO'YU YAKALADI

Süper Lig'de bu sezon 20 gole ulaşıp, gol krallığı yarışında Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakaladı. Tecrübeli forvet, boy gösterdiği son 6 maçta 7 gol, 1 asist katkısıyla lider Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük bir güç sağladı. İki sezonda toplam 42 gole imza atan İcardi, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü de Pendik'e attı. Maçta 2. gole de çok yaklaşan Arjantinli santrfor, zoru başardı ve boş kaleye golü atamadı.

ZIYECH YİNE SAHNE ALDI

Galatasaray'da Ziyech, kendini bulmaya başladı. 31 yaşındaki Faslı yıldız, geçen hafta 4-0 kazanılan Alanyaspor maçında şık bir golle fileleri havalandırmıştı. Tecrübeli futbolcu, Pendikspor karşısında da Abdülkerim'e asist yaptı. Bu sezon forma giydiği 19 maçta 5 gol, 4 asiste ulaştı. Ziyech, 73. dakikada da Kerem Aktürkoğlu'yla değişti.

İKİ DEĞİŞİKLİK VAR

Okan Buruk, 4-0 kazandıkları Alanyaspor maçı kadrosunda yer verdiği Kerem Aktürkoğlu ile Aurier'i yedeğe çekti. Başarılı teknik adam, Akdeniz ekibine karşı 2. yarıda oynayan ve galibiyette önemli rol alan Ziyech ile Kaan Ayhan'ı Pendik önünde ilk 11'de sahaya sürdü.

TRİBÜNLER DOLDU

Şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken Galatasaray taraftarı, takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'taki maçta tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek verdi. Galatasaraylı futbolseverler, 90 dakiak sonunda galibiyeti takımlarıyla doyasıya kutladı.

Teknik Direktör Okan Buruk, Pendikspor galibiyetinin ardından mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı, şampiyon olmak istediklerini yineledi: "Hep kazanmak için çıkıyoruz. Son iki seneye baktığımızda Galatasaray'le Fenerbahçe'nin çekişmesi rekorlar kırdırtıyor. Düşünerek yaptığımız bir şey değil. Maçları kazanmaya çalışıyoruz. Önde bitirip şampiyon olmak istiyoruz. Mayıs ayı yaklaştı. Mayıslar bizimdir. Kafamızda, hayalimizde oyuncularımızla yaşadığımız şey bu. Benim adım geçiyor ama biz camia olarak başarının içerisindeyiz. Hedefimiz Galatasaray'ın şampiyonluğu. Kalan haftalarda herkesin katkı verdiği 5 hafta geçireceğiz. İcardi ve Mertens Türk futboluna önemli marka değeri getirdiler. Taraftarımız iç sahadaki performansımızın en önemli gücü."