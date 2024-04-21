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Victor Nelsson: Amacımız şampiyon olmak!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederken bu mücade sonrası sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 21:32
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Victor Nelsson: Amacımız şampiyon olmak!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederken bu mücade sonrası sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson konuştu.

İŞTE NELSSON'UN SÖZLERİ:

Amacımız şampiyon olmak. Olabilecek en çok sayıda maçı kazanıyoruz. 13-14 oldu sanırım. 5 maç kaldı. Şampiyonluk için hepsini kazanmalıyız.

Takıma yardımcı olabilmek en önemlisi benim için her zaman. Diğer savunmacılar da çok iyi oynuyor. Böyle olunca daha az gol yiyoruz. Böyle olunca kazanma şansımız artıyoruz. Kendi performansından memnunum ama en önemlisi takımın kazanması.

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