TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz Barış Alper Yılmaz önerisi! Zaniolo...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'a, takımın bu sezon dikkat çeken ismi olan Barış Alper Yılmaz için sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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İtalya'dan Lazio ve Almanya'dan Eintracht Frankfurt'un ilgilendiği Barış Alper için Aston Villa vites yükseltti.
Sezon başında Galatasaray'dan Zaniolo'yu kiralayan Premier Lig ekibi, İtalyan yıldızın kiralık sözleşmesinde yazan 22.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Zaniolo yerine Barış Alper Yılmaz'ı gözüne kestiren Aston Villa, sezon sonunda Galatasaray'la masaya oturacak.
Sarı-kırmızılı yönetim, 23 yaşındaki futbolcuya en az 20 milyon euro değer biçiyor.
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