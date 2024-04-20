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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz Barış Alper Yılmaz önerisi! Zaniolo...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'a, takımın bu sezon dikkat çeken ismi olan Barış Alper Yılmaz için sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 09:59
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz Barış Alper Yılmaz önerisi! Zaniolo...

Bu sezon hem G.Saray hem de Süper Lig'in en fazla çıkış yapan isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz için Avrupa'dan teklifler de artıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz Barış Alper Yılmaz önerisi! Zaniolo...

Sabah'ta yer alan habere göre milli futbolcu için son gündem ise Aston Villa...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz Barış Alper Yılmaz önerisi! Zaniolo...

Alanyaspor maçındaki iki golü ile kalitesini bir kez daha gösteren oyuncu, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz Barış Alper Yılmaz önerisi! Zaniolo...

İtalya'dan Lazio ve Almanya'dan Eintracht Frankfurt'un ilgilendiği Barış Alper için Aston Villa vites yükseltti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz Barış Alper Yılmaz önerisi! Zaniolo...

Sezon başında Galatasaray'dan Zaniolo'yu kiralayan Premier Lig ekibi, İtalyan yıldızın kiralık sözleşmesinde yazan 22.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz Barış Alper Yılmaz önerisi! Zaniolo...

Zaniolo yerine Barış Alper Yılmaz'ı gözüne kestiren Aston Villa, sezon sonunda Galatasaray'la masaya oturacak.

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