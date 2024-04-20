Haberler Galatasaray Kaan: Nice senelere

Kaan: Nice senelere

Takımda olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Kaan Ayhan, "Oyuncular olarak bir başarıya imza attık ki bu yüzden böyle bir karar alındı yönetim tarafından. 1.5 sene önce geldim. Böyle büyük bir camiaya gelmek değil, kalmak daha zor bir iş. Takım arkadaşlarımla beraber bunu yapabildiğim için mutluyum. İnşallah daha çok senelere diyorum." sözlerini sarf etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Kaan: Nice senelere
Takımda olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Kaan Ayhan, "Oyuncular olarak bir başarıya imza attık ki bu yüzden böyle bir karar alındı yönetim tarafından. 1.5 sene önce geldim. Böyle büyük bir camiaya gelmek değil, kalmak daha zor bir iş. Takım arkadaşlarımla beraber bunu yapabildiğim için mutluyum. İnşallah daha çok senelere diyorum." sözlerini sarf etti.
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