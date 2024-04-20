DİĞER
Kaan: Nice senelere
Takımda olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Kaan Ayhan, "Oyuncular olarak bir başarıya imza attık ki bu yüzden böyle bir karar alındı yönetim tarafından. 1.5 sene önce geldim. Böyle büyük bir camiaya gelmek değil, kalmak daha zor bir iş. Takım arkadaşlarımla beraber bunu yapabildiğim için mutluyum. İnşallah daha çok senelere diyorum." sözlerini sarf etti.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.