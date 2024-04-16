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Köhn’den ilk asist

Galatasaray'ın Alman sol beki Derrick Köhn, bu sezon ilk asistini Alanya'da yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 06:50
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Köhn’den ilk asist

G.SARAY'IN Alman sol beki Derrick Köhn, bu sezon ilk asistini Alanya'da yaptı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki savunmacı, gecenin yıldızı Barış Alper'in attığı ikinci golü pası veren isim oldu. Köhn, defans bölgesinde de Akdeniz ekibinin forvetlerine geçit vermedi.

Aurier siftah yaptı

G.SARAY'IN N.Forest'tan aldığı Fildişi Sahilli sağ bek Aurier, Alanya karşısında ilk kez 11'de maça çıktı. Ülkesinde şampiyon oldukları Afrika Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay forma giyememişti. Etkisiz bir futbol ortaya koyan Aurier, 2. yarıda yerini Kaan Ayhan'a bıraktı

Sigorta Nelsson

G.SARAY'DA Sanchez'den formasını geri alan Nelsson, takımına katkı vermeye devam ediyor. Bu sezonki 40. maçına çıkan 25 yaşındaki Danimarkalı stoper, 4'te 4 yapan Alanyaspor'un hücumcularına şans tanımadı. Özellikle formunun zirvesinde olan A. Hassan'a adeta adım attırmayan Nelsson, Cimbom'un savunmadaki sigortası oldu.

Abdülkerim üzüldü

G.SARAY savunmasının başarılı ismi Abdülkerim Bardakcı, dün akşam golünü attı ama attığı gol faul kararı nedeniyle iptal edildi. Bu sezon ligde rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başaran 29 yaşındaki defans oyuncusu, Alanyaspor forvetlerine gol izni de vermedi.

5. yıldıza doğru

G.SARAY İkinci Başkanı Metin Öztürk, "37. haftaya kadar lider devam edeceğiz ve orada da bunu perçinleyip şampiyon olacağız. Rakibimiz ve biz çok güçlüyüz. İki favori takım rakiplerine 30 puan fark takıp devam ediyor. Umarım G.Saray kazana kazana devam eder ve şampiyon olup 5. yıldıza doğru gideriz" ifadelerini kullandı.

Yenileme başlıyor

2024-25 kombine yenileme dönemi yarın saat 09.30'da başlıyor. 17 Nisan-30 Nisan arasında gerçekleşecek yenileme döneminde taraftarlar, sezonunun geri kalan maçlarında kulübe devir yaparlarsa 2025-26'da indirim olarak kullanabilecekleri açıklandı.

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