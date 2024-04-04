Galatasaray'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor!

Turkcell Süper Kupa maçında 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve topa sahip olma idmanıyla devam etti.
Antrenman, 3 takımlı turnuva maçlarıyla tamamlandı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.