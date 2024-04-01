Haberler Galatasaray İcardi rekor peşinde

İcardi rekor peşinde

Arjantinli, skora bir kez daha etki ederse kariyer rekoru kıracak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 07:27 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 07:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İcardi rekor peşinde

Mauro İcardi geçen sezonki gol sayısı 23'ü şimdiden yakaladı. 23 gol ve 11 asistle ulaşan Arjantinli forvet, kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. İcardi, 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında İnter formasıyla 27 gol, 7 asist ve 26 gol, 8 asistle toplam 34 gole etki etmeyi başarmıştı. Galatasaray'da bu sezon 34 gole katkı sağlayan İcardi'nin kalan 8 haftada 1 golden fazla tabelayı değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ÖNCE HATAY SONRA FENER

Milli arayı Antalya kampıyla geçiren sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, oyuncularını motive etmeyi sürdürdü. Başarılı hoca, maç maç düşünmeleri gerektiğini söyledi. 7 Nisan'da Fenerbahçe'yle oynanacak Süper Kupa mücadelesini şimdilik ikinci plana atan Buruk, sıradaki hedefi Hatayspor maçı olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar daha sonra Fenerbahçe'ye odaklanacak.

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor: Süper Lig’in eski yıldızı geri dönecek…
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkezi'nde önemli açıklamalar
Galatasaray'da Muslera kararı! Anlaşma şartları...
F.Bahçe'ye Krunic müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! Babası ikna etti
Galatasaray'da Muslera kararı! Anlaşma şartları...
İstanbul namaz vakitleri 1 Nisan Pazartesi
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İcardi rekor peşinde İcardi rekor peşinde 07:27
F.Bahçe'ye Krunic müjdesi! F.Bahçe'ye Krunic müjdesi! 00:38
PSG dev maçta Marsilya'yı devirdi! PSG dev maçta Marsilya'yı devirdi! 00:23
PSG dev maçta Marsilya'yı devirdi! PSG dev maçta Marsilya'yı devirdi! 00:20
İngiliz basını duyurdu! G.Saray'a Eriksen müjdesi İngiliz basını duyurdu! G.Saray'a Eriksen müjdesi 00:13
F.Bahçe ve G.Saray'da büyük yaprak dökümü! F.Bahçe ve G.Saray'da büyük yaprak dökümü! 00:13
Daha Eski
Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte kalan maçlar Şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte kalan maçlar 00:13
Ve anlaşma tamam! İşte G.Saray'ın yeni sezondaki ilk transferi Ve anlaşma tamam! İşte G.Saray'ın yeni sezondaki ilk transferi 00:13
İşte Chamberlain'in dönüş tarihi! İşte Chamberlain'in dönüş tarihi! 00:13
Karar verildi! Yollar ayrılıyor Karar verildi! Yollar ayrılıyor 00:13
Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında... Okan Buruk'tan stoper kararı! Hatayspor maçında... 00:13
Cenk Tosun'un yeni durağı netleşiyor! Cenk Tosun'un yeni durağı netleşiyor! 00:13