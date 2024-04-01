İcardi rekor peşinde

Mauro İcardi geçen sezonki gol sayısı 23'ü şimdiden yakaladı. 23 gol ve 11 asistle ulaşan Arjantinli forvet, kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. İcardi, 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında İnter formasıyla 27 gol, 7 asist ve 26 gol, 8 asistle toplam 34 gole etki etmeyi başarmıştı. Galatasaray'da bu sezon 34 gole katkı sağlayan İcardi'nin kalan 8 haftada 1 golden fazla tabelayı değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ÖNCE HATAY SONRA FENER

Milli arayı Antalya kampıyla geçiren sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, oyuncularını motive etmeyi sürdürdü. Başarılı hoca, maç maç düşünmeleri gerektiğini söyledi. 7 Nisan'da Fenerbahçe'yle oynanacak Süper Kupa mücadelesini şimdilik ikinci plana atan Buruk, sıradaki hedefi Hatayspor maçı olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar daha sonra Fenerbahçe'ye odaklanacak.