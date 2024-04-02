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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara hamlesi! Torreira'ya partner geliyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aslan son olarak aradığı 8 numarayı Almanya'da buldu. Sarı-kırmızılıların kısa süre önce futbolcunun menajeriyle temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara hamlesi! Torreira'ya partner geliyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara hamlesi! Torreira'ya partner geliyor

Galatasaray transferde titiz bir politika yürütüyor. 8 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Aslan, rotasını Almanya olarak belirledi ve atağa kalktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara hamlesi! Torreira'ya partner geliyor

HEDEF İSİM BARREIRO


Takvim'in haberine göre teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle orta sahaya kaliteli bir oyuncu alacak olan sarı-kırmızılılar, Almanya'da Mainz forması giyen Leandro Barreiro'yu gelecek sezon için listesine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara hamlesi! Torreira'ya partner geliyor

Detaylı araştırmalar yapan Galatasaraylı yetkililer, Lüksemburg ve Portekiz vatandaşlığı bulunan 24 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temas kurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara hamlesi! Torreira'ya partner geliyor

Cimbom'un 14 milyon Euro değerindeki Barreiro'nun şartlarını sorduğu, resmi teklifin ise henüz yapılmadığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara hamlesi! Torreira'ya partner geliyor

ALMANYA'DA KENDİNE GELDİ

Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara oynayabilen Barreiro'nun Mainz ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara hamlesi! Torreira'ya partner geliyor

Mainz altyapısında parlayan ve daha sonra A Takım ile de istikrarlı bir görüntü çizen futbolcu, Bundesliga ekibinde 144 karşılaşmada 9 gol attı ve 11 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 8 numara hamlesi! Torreira'ya partner geliyor

Futbolcunun toplam 222 maçta 24 gol, 28 asisti var. Barereiro'yu özellikle Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği ve bu transferin bitirilmesini talep ettiği gelen haberler arasında yer aldı.

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