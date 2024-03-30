Haberler Galatasaray Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt!

Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt!

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında polemikler her geçen gün daha da artıyor. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, katıldığı iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'a yönelik sözlerine yanıt verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 22:43
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Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt!

Geçtiğimiz günlerde istifa ettiği Kulüpler Birliği başkanlığına 17 Süper Lig ekibinin çağrısı sonrası geri dönen Koç, ezeli rakipleri Galatasaray'a da göndermede bulunmuştu.

Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt!

Ali Koç, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile ilgili "Yalan! Her şeyiniz yalan! Hele bir tanesi var, hayatı yalan!

Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt!

Deprem için yardım yaparken bile, biz konteyner üstüne 115 milyon lira topladık, sağ olsun, Allah razı olsun. 1000 konteynerlik katkı sağladık. Konut için yarışalım, Fenerbahçe ve Galatasaray yarışırsa daha büyük gelir toplarız dendi.

Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt!

Konut 2.2 milyon, 250 konut, 500 milyonun üstünde. Biz yapamayız, o kadar para yok dedik. Biz yapacağımız dedik şeyi yaparız. 'Ne olacak 50-100 tane yaparsın' diyor, o hayatı olan şahıs. Bunu yalan makinesine bağlayın, makineyi bozar." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların tribün grubu ultraAslan'ın iftar yemeğine katıldı.

Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt!

Yemekte açıklamalarda bulunan Özbek, Ali Koç'un Erden Timur'a yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt!

"MAYIS'IN SONUNDAKİ BAYRAMI HEP BERABER KUTLAYACAĞIZ"

Dursun Özbek, "Hepinizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Mayısın sonundaki bayramı da hep beraber zaten kutlayacağız.

Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt!

"RAKİBİMİZ BEL ALTI VURUYOR"

Bu sene geçmiş dönemlerdeki en zorlu şampiyonluk yarışını veriyoruz. Rakibimiz her türlü bel altı, her türlü sataşmaları yapıyor. Ama bizim bir duruşumuz var. Biz bu Galatasaray duruşundan vazgeçmeyeceğiz.

Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt!

"MAYIS'IN SONUNDAKİ SONUÇ DEĞİŞMEYECEK"

Yapılan tahriklere rağmen dimdik ayakta ve itidalli olacağız. Bu tahriklere kapılmayalım, zaten mayısın sonundaki sonuç değişmeyecek. Önce vatanımızı, milletimizi düşünelim. Tahriklere kapılmayın, bu tahriklere cevap vermeyin." ifadelerini kullandı.

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