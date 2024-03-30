Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt!
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında polemikler her geçen gün daha da artıyor. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, katıldığı iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'a yönelik sözlerine yanıt verdi. İşte o sözler...
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Deprem için yardım yaparken bile, biz konteyner üstüne 115 milyon lira topladık, sağ olsun, Allah razı olsun. 1000 konteynerlik katkı sağladık. Konut için yarışalım, Fenerbahçe ve Galatasaray yarışırsa daha büyük gelir toplarız dendi.
Konut 2.2 milyon, 250 konut, 500 milyonun üstünde. Biz yapamayız, o kadar para yok dedik. Biz yapacağımız dedik şeyi yaparız. 'Ne olacak 50-100 tane yaparsın' diyor, o hayatı olan şahıs. Bunu yalan makinesine bağlayın, makineyi bozar." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların tribün grubu ultraAslan'ın iftar yemeğine katıldı.
Yemekte açıklamalarda bulunan Özbek, Ali Koç'un Erden Timur'a yönelik açıklamalarına yanıt verdi.
"MAYIS'IN SONUNDAKİ BAYRAMI HEP BERABER KUTLAYACAĞIZ"
Dursun Özbek, "Hepinizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Mayısın sonundaki bayramı da hep beraber zaten kutlayacağız.
"RAKİBİMİZ BEL ALTI VURUYOR"
Bu sene geçmiş dönemlerdeki en zorlu şampiyonluk yarışını veriyoruz. Rakibimiz her türlü bel altı, her türlü sataşmaları yapıyor. Ama bizim bir duruşumuz var. Biz bu Galatasaray duruşundan vazgeçmeyeceğiz.
"MAYIS'IN SONUNDAKİ SONUÇ DEĞİŞMEYECEK"
Yapılan tahriklere rağmen dimdik ayakta ve itidalli olacağız. Bu tahriklere kapılmayalım, zaten mayısın sonundaki sonuç değişmeyecek. Önce vatanımızı, milletimizi düşünelim. Tahriklere kapılmayın, bu tahriklere cevap vermeyin." ifadelerini kullandı.
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