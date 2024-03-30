Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! "Onları yenmek..."

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da geçtiğimiz sezon sonunda görevi devralan ve bu sezon Süper Lig için geri sayıma geçen Arda Turan suskunluğunu bozdu. Milliyet'in aktardığına göre İspanyol basınından Marca'ya konuşan Arda Turan, Galatasaray'la ilgili soruyu cevapladı.

Türkiye'de şu anda uyguladıkları felsefenin başka hiçbir takımda olmadığını belirten Arda Turan, "Çok çalıştık ve bunu Türkiye'de şimdiye kadar görülen en büyük başarı ile, beklenenden çok daha kısa sürede başaracağız. Fakat oyun tarzımız ve ne Süper Lig takımlarında ne de 1. Lig'deki rakiplerimizde görülmeyen felsefemiz nedeniyle bu beni daha da mutlu ediyor. Sadece topa sahip değiliz, aynı zamanda koşuyoruz" dedi.