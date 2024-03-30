Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! "Onları yenmek..."
Son dakika spor haberleri... Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanyol basınına konuştu. Turan, Galatasaray'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte detaylar...
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Galatasaray'ın şu anda kadrosunun Türkiye'nin üstünde olduğunu belirten Arda Turan, "Galatasaray'da doğup büyüdüm. Onları yenmek kolay olmaz çünkü çok iyi oyuncuları ve Türkiye'nin üstünde bir seviyeleri var. Galatasaray'ın hocası benim için bir kardeş gibidir" diye konuştu.
Futbolcu olarak başardıklarını saha kenarında da başarmak istediğini ifade eden Arda Turan, "Hayalim, bir oyuncu olarak başardıklarımı bir antrenör olarak başarmak. Bunun kolay olmadığını biliyorum çünkü önceden sadece kendimden sorumluydum, şimdi ise tüm takımdan sorumluyum" açıklamasını yaptı.
Eyüpspor'la herkese örnek olmak istediğini belirten Arda Turan, "Hayalim sadece bir şeyler kazanmak değil, ülkemin kaderini değiştirmek. İnsanların Arda takımının çok iyi oynadığını söylemesini istiyorum. Sadece kendi takımıma değil herkese örnek olmak istiyoruz. Tabii ki ben Cruyff değilim, onun gibi olamam ama Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmek istiyorum" dedi.
Diego Simeone'nin sistemini deneyeceğini belirten Arda Turan, "Savunmada yaptığım şey Simeone'nin 4-4-2'si ama ona neden şimdi 5-3-2 ile oynadığını sordum. Bu yöntemi beğendiğini söyledi. Ben de çok beğendim. Türk futbolunun geleceği için çok güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü yetenek açısından istediğimizin biraz altında bir seviyedeyiz ve gelişmek için savunmadan başlamamız gerekiyor, arkamızda çok sayıda oyuncu olması gerekiyor. Çok çalışıyoruz ve diğer harika antrenörler üzerinde çalışıyoruz, bu yüzden Diego Simeone'nin beş defans oyuncusunu deneyeceğiz. Hücumda 4-3-3, 4-3-1-2 veya 4-3-1-2 ile devam edeceğiz. Takıma bağlı olarak 5-4-1. Ama artık sistem o kadar da önemli değil" diye konuştu.
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