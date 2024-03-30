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Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! "Onları yenmek..."

Son dakika spor haberleri... Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanyol basınına konuştu. Turan, Galatasaray'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 10:32
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Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! "Onları yenmek..."

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da geçtiğimiz sezon sonunda görevi devralan ve bu sezon Süper Lig için geri sayıma geçen Arda Turan suskunluğunu bozdu. Milliyet'in aktardığına göre İspanyol basınından Marca'ya konuşan Arda Turan, Galatasaray'la ilgili soruyu cevapladı.

Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! "Onları yenmek..."

Türkiye'de şu anda uyguladıkları felsefenin başka hiçbir takımda olmadığını belirten Arda Turan, "Çok çalıştık ve bunu Türkiye'de şimdiye kadar görülen en büyük başarı ile, beklenenden çok daha kısa sürede başaracağız. Fakat oyun tarzımız ve ne Süper Lig takımlarında ne de 1. Lig'deki rakiplerimizde görülmeyen felsefemiz nedeniyle bu beni daha da mutlu ediyor. Sadece topa sahip değiliz, aynı zamanda koşuyoruz" dedi.

Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! "Onları yenmek..."

Oyuncularına saygı duyduğunu ve asla yalan söylemediğini vurgulayan Arda Turan, "Oyuncularıma saygım var ve iki kuralım var. Gelecek için asla söz vermem ve asla yalan söylemem. Ama her şeyden önce onlar benim için insan ama onların özel hayatlarına futboldan daha çok önem veririm. Eğer eşi hamileyse, ailesinden biri ölürse, zorluk yaşarsanız, mutluluk yaşarsanız sadece bana söyleyin ve izin alın" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! "Onları yenmek..."

Galatasaray'ın şu anda kadrosunun Türkiye'nin üstünde olduğunu belirten Arda Turan, "Galatasaray'da doğup büyüdüm. Onları yenmek kolay olmaz çünkü çok iyi oyuncuları ve Türkiye'nin üstünde bir seviyeleri var. Galatasaray'ın hocası benim için bir kardeş gibidir" diye konuştu.

Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! "Onları yenmek..."

Futbolcu olarak başardıklarını saha kenarında da başarmak istediğini ifade eden Arda Turan, "Hayalim, bir oyuncu olarak başardıklarımı bir antrenör olarak başarmak. Bunun kolay olmadığını biliyorum çünkü önceden sadece kendimden sorumluydum, şimdi ise tüm takımdan sorumluyum" açıklamasını yaptı.

Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! "Onları yenmek..."

Eyüpspor'la herkese örnek olmak istediğini belirten Arda Turan, "Hayalim sadece bir şeyler kazanmak değil, ülkemin kaderini değiştirmek. İnsanların Arda takımının çok iyi oynadığını söylemesini istiyorum. Sadece kendi takımıma değil herkese örnek olmak istiyoruz. Tabii ki ben Cruyff değilim, onun gibi olamam ama Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmek istiyorum" dedi.

Arda Turan'dan Galatasaray itirafı! "Onları yenmek..."

Diego Simeone'nin sistemini deneyeceğini belirten Arda Turan, "Savunmada yaptığım şey Simeone'nin 4-4-2'si ama ona neden şimdi 5-3-2 ile oynadığını sordum. Bu yöntemi beğendiğini söyledi. Ben de çok beğendim. Türk futbolunun geleceği için çok güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü yetenek açısından istediğimizin biraz altında bir seviyedeyiz ve gelişmek için savunmadan başlamamız gerekiyor, arkamızda çok sayıda oyuncu olması gerekiyor. Çok çalışıyoruz ve diğer harika antrenörler üzerinde çalışıyoruz, bu yüzden Diego Simeone'nin beş defans oyuncusunu deneyeceğiz. Hücumda 4-3-3, 4-3-1-2 veya 4-3-1-2 ile devam edeceğiz. Takıma bağlı olarak 5-4-1. Ama artık sistem o kadar da önemli değil" diye konuştu.

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