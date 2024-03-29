GALATASARAY HABERİ: Cimbom Mertens teklifini belirledi! Sezon sonunda...
Önümüzdeki sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Dries Mertens'in durumu merak edilirken, sarı-kırmızılı kulüp tecrübeli yıldız için teklifini belirledi. MLS'den teklif alan Mertens'in kararı bekleniyor. İşte detaylar...
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LA GALAXY'DEN 1+1 YILLIK ÖNERİ
36 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelişmeleri bir süredir takip eden LA Galaxy'nin, Dries Mertens'e 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı.
Galatasaray da yıldız oyuncu ile 1 yıl daha devam etmek istiyor.
Ancak Cimbom, Mertens'in 2.9 milyon Euro olan maaşının 2 milyon Euro'ya indirilmesini istiyor.
Futbola devam etmek isteyen Dries Mertens'in ailesiyle de konuşup nihai kararını önümüzdeki haftalarda vermeyi planladığı gelen haberler arasında.
ASLAN'DA 30 GOLE KATKI SAĞLADI
Galatasaray'da şu ana kadar 75 karşılaşmaya çıkan Dries Mertens, 15 kez rakip fileleri havalandırırken 15 de asist yaptı.
30 gole direkt etki eden Mertens, bu sezon da 5 gol,11 asistle 16 gole katkı verdi.
Mertens, teknik direktör Okan Buruk'un lider vasfı sebebiyle takımda tutmak istediği oyunculardan biri durumunda bulunuyor.
Galatasaray taraftarlarının sevdiği isimlerden olan Mertens daha önce Napoli, PSV ve Utrecht takımlarının başarısı için ter dökmüştü.
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