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GALATASARAY HABERİ: Cimbom Mertens teklifini belirledi! Sezon sonunda...

Önümüzdeki sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Dries Mertens'in durumu merak edilirken, sarı-kırmızılı kulüp tecrübeli yıldız için teklifini belirledi. MLS'den teklif alan Mertens'in kararı bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY HABERİ: Cimbom Mertens teklifini belirledi! Sezon sonunda...

Belçikalı yıldız Dries Mertens'in Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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GALATASARAY HABERİ: Cimbom Mertens teklifini belirledi! Sezon sonunda...

1 yıl daha futbola devam etmek istediğini belirten Mertens'in geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom Mertens teklifini belirledi! Sezon sonunda...

Takvim'in haberine göre Mertens'e MLS ekibi La Galaxy'nin kancayı taktığı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom Mertens teklifini belirledi! Sezon sonunda...

LA GALAXY'DEN 1+1 YILLIK ÖNERİ

36 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelişmeleri bir süredir takip eden LA Galaxy'nin, Dries Mertens'e 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom Mertens teklifini belirledi! Sezon sonunda...

Galatasaray da yıldız oyuncu ile 1 yıl daha devam etmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom Mertens teklifini belirledi! Sezon sonunda...

Ancak Cimbom, Mertens'in 2.9 milyon Euro olan maaşının 2 milyon Euro'ya indirilmesini istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom Mertens teklifini belirledi! Sezon sonunda...

Futbola devam etmek isteyen Dries Mertens'in ailesiyle de konuşup nihai kararını önümüzdeki haftalarda vermeyi planladığı gelen haberler arasında.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom Mertens teklifini belirledi! Sezon sonunda...

ASLAN'DA 30 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray'da şu ana kadar 75 karşılaşmaya çıkan Dries Mertens, 15 kez rakip fileleri havalandırırken 15 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom Mertens teklifini belirledi! Sezon sonunda...

30 gole direkt etki eden Mertens, bu sezon da 5 gol,11 asistle 16 gole katkı verdi.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom Mertens teklifini belirledi! Sezon sonunda...

Mertens, teknik direktör Okan Buruk'un lider vasfı sebebiyle takımda tutmak istediği oyunculardan biri durumunda bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom Mertens teklifini belirledi! Sezon sonunda...

Galatasaray taraftarlarının sevdiği isimlerden olan Mertens daha önce Napoli, PSV ve Utrecht takımlarının başarısı için ter dökmüştü.

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