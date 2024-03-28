En iyi takım Galatasaray

Şu ana kadar 47 maça çıktık, 14-15 tanesine ilk 11'de başladım. 9 gol attım.

Benim için inanılmaz bir deneyimdi. İlk defa Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadım. Takım olarak en iyisini yaptığımızı düşünüyorum Avrupa'da.

Açıkçası ben şu anda takımın, Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum. Bu oyuna devam edersek sezon sonuna kadar, şampiyon olacağımızı düşünüyorum.

Buraya geleli 8 ay oldu. 4 ayında zaten sakattım. İlk senemde yüzde yüzümü vermem beklenemez. Türkiye güzel bir ülke, ailem burada mutlu.