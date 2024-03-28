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Bir sene daha oynayacağım

Mertens: Burada olabilir, başka bir yerde olabilir ama bir sene daha devam edeceğim. Futboldan keyif alıyorum.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Bir sene daha oynayacağım

Sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki Mertens, G.Saray'da 1 yıl daha kalacağını açıkladı:

Kesin kararı veremedim. Sanırım 1 yıl daha devam edeceğim çünkü keyif alıyorum ve sürekli oynuyorum. Neden olmasın? Burada olabilir, başka bir yerde olabilir ama bir sene daha devam edeceğim.

F.Bahçe'nin yarışta olmasından çok mutluyum çünkü iyi oyuncular getirdi. Bizim gibi çok gol atıyorlar. İyi bir savunma yapıyorlar, biz de aynı şekilde iyi savunma yapıyoruz.

10 numarada Sneijder benden dapa iyiydi. Sneijder buraya geldiğinde 30 yaşındaydı.

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