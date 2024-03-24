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Galatasaray'a transfer müjdesi! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

TRANSFER HABERİ: Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan yıldız isimle ilgili müjdeli haberi İngiliz basını verdi. The Sun, tecrübeli ismin sarı-kırmızılı takıma transfer olacağını duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray'a transfer müjdesi! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Mertens'in yerine orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, bir dünya yıldızı ile anlaşmak üzere.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

İngiliz gazetesi The Sun, sarı kırmızılı yönetimin, Manchester United forması giyen Christian Eriksen ile büyük oranda el sıkıştığını öne sürdü. Hatta 32 yaşındaki oyuncunun transferinin yakında biteceğini belirtti.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

ManU'da yedek kaldığı için ayrılmak istediğini açıklayan tecrübeli futbolcu bu sezon 21 maça çıktı, 1 gol, 2 asist üretti.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Danimarka Milli Takım formasını 126 kez terleten Eriksen, 40 gol attı.

Galatasaray'a transfer müjdesi! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Bu sezonki Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da Galatasaray'a karşı oynayan Eriksen, sarı kırmızılı takım için gün sayıyor.

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