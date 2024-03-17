Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "Bu tür maçlar..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Oyun olarak çok iyi işler yaptılar. Çok gol atan ve yiyen bir takım demiştim. Hücumda çok iyi işler yaptılar. Bizim de bulduğumuz pozisyonlarımız oldu. Zor bir ortam aslında. Biz akşam maçlarına alışmış bir takım olarak, bu atmosferde oynamaya alışkın olmayan bizim için zor oldu. Maçtan önce de en büyük korkum buydu. Korkularım vardı, zaman zaman olumsuz etkilerini gördük ama finalde kazandık."

"Girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltı, son bölümde 3 tane daha gol atabilirdik, dönüşünde de gol yiyebilirdik. 4-3 sonrası da maçı erken bitirmemiz gerekirdi. Önemli olan kazanmaktı. Bu tür maçlar şampiyonluk maçları. Mutluyuz, Galatasaray taraftarına hayırlı olsun. Buraya geldiler, bizi desteklediler. Bundan sonra bu oyunun üzerine çıkmak istiyoruz."

"ABDÜLKERİM BİR SONRAKİ MAÇTA HAZIR OLACAK"

"Savunmada çok eksiktik. Son bir ayda zorlandık. Milli araya kayıpsız girersek bizim için avantaj demiştim. Bunu yaptık. Yine değişiklikler oldu. Abdülkerim'in tam hazır olmaması, onu zorlamamak iyi oldu. Bir sonraki maçta hazır olacak. Aurier yine aynı şekilde. Ziyech, ikinci maçına çıktı. Bu oyuncuların da tekrar takıma girmesiyle tam kadro olduğumuzda daha güçlü olacağımızı düşünüyorum."

"ICARDI OYUNA DAMGA VURDU"

"Mertens, çok önemli bir gol attı. Icardi belki ilk yarıda çok fazla oyunun içerinde değildi. Bu ara ona da çok yarayacak. O da çok güçlü bir şekilde geri dönecek. Biraz dinlendireceğiz onu. Maçın ikinci yarısına damga vurdu. Attığı iki golle oyuna damga vurdu. Milli takım arasından sonra çok daha hazır bir şekilde dönecek."