Galatasaray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus Akgün...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ve Championship temsilcisi Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, bu transferden bonuslarla birlikte 38 milyon Euro'luk bir gelir elde etmeyi hedefliyordu.
İtalyan futbolcu, Aston Villa'da yalnızca 10 karşılaşmaya 11'de başladı. Zaniolo, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırdı.
TRT Spor'un haberine göre; 24 yaşındaki futbolcunun, sezon bittiğinde Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.
Yunus Akgün de kiralık olarak 500 bin Euro'ya Leicester City'ye gitti. 9 milyon Euro'luk opsiyonu bulunan Yunus, İngiliz ekibiyle 23 maçta forma giydi.
Bu maçların 11'ine 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez ağları sarstı ve 2 gol pası verdi.
Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki şartlar da henüz karşılanmadı. Galatasaray teknik heyetinin, yerli oyuncu ihtiyacı nedeniyle Yunus'u takımda görmek istediği öğrenildi.
Leicester City'nin opsiyonu kullanmak istememesi halinde 23 yaşındaki oyuncu da yaz kampında sarı kırmızılılara katılacak.
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