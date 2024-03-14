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Galatasaray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus Akgün...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ve Championship temsilcisi Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 12:43
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Galatasaray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus Akgün...

Galatasaray'da yaz dönemi transfer planlaması başladı. Kulübe yeni katılacak isimlerin yanı sıra, kiralık futbolcuların durumu da merak konusu...

Galatasaray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus Akgün...

Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün, yaz transfer döneminde kiralık olarak İngiltere'ye gitti. İki futbolcunun da sözleşmelerinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonları bulunuyordu.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus Akgün...

Aston Villa'ya 5 milyon Euro'ya kiralanan Zaniolo, belli sayıda maçta 11'de yer alırsa bonservisiyle İngiliz ekibine katılacaktı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus Akgün...

Galatasaray, bu transferden bonuslarla birlikte 38 milyon Euro'luk bir gelir elde etmeyi hedefliyordu.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus Akgün...

İtalyan futbolcu, Aston Villa'da yalnızca 10 karşılaşmaya 11'de başladı. Zaniolo, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus Akgün...

TRT Spor'un haberine göre; 24 yaşındaki futbolcunun, sezon bittiğinde Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus Akgün...

Yunus Akgün de kiralık olarak 500 bin Euro'ya Leicester City'ye gitti. 9 milyon Euro'luk opsiyonu bulunan Yunus, İngiliz ekibiyle 23 maçta forma giydi.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus Akgün...

Bu maçların 11'ine 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez ağları sarstı ve 2 gol pası verdi.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus Akgün...

Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki şartlar da henüz karşılanmadı. Galatasaray teknik heyetinin, yerli oyuncu ihtiyacı nedeniyle Yunus'u takımda görmek istediği öğrenildi.

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