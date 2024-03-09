Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rize karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ve ligde kalan maçları kazanmak istediklerini söyledi. Buruk, "Maçtan önce de söyledim çok önemli bir karşılaşma. Maçın başlangıcı iyiydi. İlk yarıyı 4-1 gibi iyi bir skorla bitirdik. Yolumuz belli, şampiyonluk yolu. Şampiyonluk için her maçı kazanmalıyız. Kazandıkça da bunlar bize rekor getiriyor. Rekorları kırmak güzel ama bunları düşünerek maçlara hazırlanmıyoruz. Şampiyon olmak için bu maçlara çıkıyoruz. Bu rekoru kıran Galatasaray camiası, seyircimiz. Bu birliktelik başarıyı getiriyor. Biz bu rekorları Galatasaray olarak kırmaya çalışıyoruz" dedi.

2. YARI DA ATMALIYIZ

Okan Buruk: "İlk yarıda atıyorsak 2. yarıda da atmamız gerekiyor. Tek haftalı fikstüre döndük. Tek haftalı maça döndük. Bundan sonra bizim için hazırlanma ve dinlenme için farklı olacak. Sadece Süper Kupa haftasında çift maçımız var."