Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden mesaj yayımladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 15:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden mesaj yayımladı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMASI:

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden paylaşılan açıklamada, Özbek'in, "Eğitimde, siyasette, iş yerinde, sporda, evde kısacası hayatın her alanında kadınlar erkeklerle eşit fırsatlara ve haklara sahip olmalıdırlar.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bir toplumun ilerlemesinin yegane yolu kadınlarına eşit fırsatların verilmesinden geçer. Galatasaray Spor Kulübü ilkeleri ve değerleri ile bütünlük içindedir. Kadınlara fırsat eşitliği sağlama konusunda misyonumuzu biliyoruz, yaptığımız çalışmalarla da örnek olmaya devam edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu konudaki tavrımız nettir. Saygı ve fırsat eşitliği konusunda ilkeli bir duruş ortaya koymaya devam etmekte kararlıyız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun." mesajı yer aldı.

DİĞER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da stopere çifte aday! Semih'e bu kez İspanya'dan kanca
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye ile Güçlenen, Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda önemli açıklamalar
İşte son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takım!
G.Saray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray - Rizespor maçı hangi kanalda?
Sanchez o alanda zirveye yerleşti!
DİB MBSTS sonuç ne zaman açıklanacak 2024?
BİM KADINLAR GÜNÜ KATALOĞU | Bu Cuma Bim'de 8 Mart'a özel aktüel ürünler...
MEB-EKYS SONUÇ EKRANI SON DAKİKA | 2024 EKYS sonuçları açıklandı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman? Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman? 15:47
RB Leipzig - Darmstadt 98 maçı ne zaman? RB Leipzig - Darmstadt 98 maçı ne zaman? 15:44
Özbek'ten "Dünya Kadınlar Günü" mesajı! Özbek'ten "Dünya Kadınlar Günü" mesajı! 15:34
G.Saray - Rizespor maçı hangi kanalda? G.Saray - Rizespor maçı hangi kanalda? 15:30
Beşiktaş'ta Gaziantep Fk maçı öncesi yoğun mesai Beşiktaş'ta Gaziantep Fk maçı öncesi yoğun mesai 15:14
Ferrari'ye Sainz'den kötü haber! Ferrari'ye Sainz'den kötü haber! 15:11
Daha Eski
Bayern Münih - Mainz 05 maçı ne zaman? Bayern Münih - Mainz 05 maçı ne zaman? 15:07
Hasan Arat:Kadın yöneticilerin.... Hasan Arat:Kadın yöneticilerin.... 15:07
Atılan meşaleler F.Bahçe'ye pahalıya patlayacak! Atılan meşaleler F.Bahçe'ye pahalıya patlayacak! 14:58
Lens - Brest maçı ne zaman? Lens - Brest maçı ne zaman? 14:55
Lorient - Lyon maçı ne zaman? Lorient - Lyon maçı ne zaman? 14:46
Genoa - Monza maçı ne zaman? Genoa - Monza maçı ne zaman? 14:41