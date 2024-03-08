Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden mesaj yayımladı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMASI:

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden paylaşılan açıklamada, Özbek'in, "Eğitimde, siyasette, iş yerinde, sporda, evde kısacası hayatın her alanında kadınlar erkeklerle eşit fırsatlara ve haklara sahip olmalıdırlar.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bir toplumun ilerlemesinin yegane yolu kadınlarına eşit fırsatların verilmesinden geçer. Galatasaray Spor Kulübü ilkeleri ve değerleri ile bütünlük içindedir. Kadınlara fırsat eşitliği sağlama konusunda misyonumuzu biliyoruz, yaptığımız çalışmalarla da örnek olmaya devam edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu konudaki tavrımız nettir. Saygı ve fırsat eşitliği konusunda ilkeli bir duruş ortaya koymaya devam etmekte kararlıyız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun." mesajı yer aldı.