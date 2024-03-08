Galatasaray'da Okan Buruk: Liderliği sürdürmek istiyoruz!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Üst üste maçlar oynuyoruz. Biraz dinlenme şansımız oldu. 5 günlük arada hem dinlendik hem hazırlandık. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Önemli oyunculara sahip, oyun yapısı olan bir takım. Ligin başarılı takımlarından birisi. Kendi oyunlarını oynamaya çalışacaklar. Geçiş hücumunu düşünecekler. Amacımız kendi sahamızda galibiyet alıp liderliği devam ettirmek ve puan farkını açmak."

"Geçen hafta önemli bir galibiyet aldık. Bugün aynı düşünceyle bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Taraftarımız her zamanki gibi bizi destekleyeceklerdir. Maçın başından sonuna kadar oyuncularımıza destek bekliyoruz."