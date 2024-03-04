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Hedef son 10

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, “Bu statta ilk galibiyet, hayırlı olsun. Liderliği geri aldık. 10 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. En önemli şey Galatasaray’ın başarısı” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Hedef son 10

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş deplasmanında alınan galibiyetin ardından mutluydu. Üç puanı hak ettiklerinin altını çizen Buruk, şunları söyledi: "Son 6 günde 3 maç oynadık. Yorgun ve eksik G.Saray vardı. Bütün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Birlikte yemek yedik. Birliğimizi, inancımızı ve taraftara olan borcumuzu anlattık. İyi konsantre oldular. Oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. 1-0 kazanmak ve gol yemeden kazanmak önemli.

DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ

Derbileri çok önemsiyoruz. Diğer maçlara da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Derbilerin atmosferi farklı. Oyun olarak bize daha açık oynuyorlar, bunun da etkisi var. Bu statta ilk galibiyet, hayırlı olsun. Liderliği geri aldık. 10 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Artık tek maça hazırlanacağız, bu bizim için avantaj. Bir tek ekstra Süper Kupa var. Kaan elinden geleni yaptı. İcardi, %100'üyle oynamadı. Takım olduğumuzda daha iyi işler yapacağız. En önemli şey Galatasaray'ın başarısı."

2020 yılından bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'ı en fazla mağlup eden teknik direktör Okan Buruk oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, 4 kez siyah-beyazlıları yenerken, bunların üçünü iki sezonda Galatasaray'ın başında elde etti.

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