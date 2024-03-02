Galatasaray'ın Dolmabahçe kabusu! İşte o çarpıcı istatistik

2018-2019 sezonundaki derbide ise sahneye çıkan isim Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic oldu. Beşiktaş, Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle maçı kazanırken 2019-2020 sezonundaki galibiyet Umut Nayir'in golüyle geldi. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, Tüpraş'ta Galatasaray'ı 2-0'la geçti. Josef de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou attığı gollerle Beşiktaş'ın 3 puanında pay sahibi oldu.