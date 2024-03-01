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Mauro Icardi Beşiktaş derbilerini boş geçmiyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 derbide de rakip fileleri havalandırırken, toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 10:59
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Mauro Icardi Beşiktaş derbilerini boş geçmiyor!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayacak. MKE Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan ve Antalyaspor karşılaşmasında oynamayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, derbide sarı-kırmızılıların en önemli kozu olacak.

Icardi, Beşiktaş'a karşı 3 karşılaşmaya çıktı. Bu derbileri boş geçemeyen 31 yaşındaki futbolcu, toplam 5 gol kaydetti.

Arjantinli futbolcu, bu sezon da takımını sırtlamaya devam ediyor. Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 23 mücadelede 14 gol sevinci yaşadı.

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