Galatasaraylı yıldıza sert eleştiri! "En ufak katkısı yok"

"Üst üste gelen maçlar Galatasaraylı futbolcuları yıpratmış... Hiçbir oyuncu gücünü sahaya yansıtamıyor. Maçın skoru 2-0 ama Lasagna ve Mendes son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsalar skor daha da artardı."

"Benim anlayamadığım "Dünya Yıldızı Zaha" ne iş yapıyor? "Tete'yi 40 milyon dolara seneye satarız" diyorlardı, kusura bakmasınlar 3 milyon dolara da satamazlar. Takıma en ufak bir katkısı yok. Bir de pozisyona giriyor boş kaleye topu atamıyor. Okan hoca çaresizlikten rotasyon adı altında bu futbolculara görev veriyor. Santrfor Vinicius "golcü" diye alınmış, tesadüf olursa belki atar ama kesinlikle sarı-kırmızılı formayı giyemez..."