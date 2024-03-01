Galatasaraylı yıldıza sert eleştiri! "En ufak katkısı yok"
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılılarda takımın gösterdiği performans beklentileri karşılayamadı ve yıldız futbolcular hedef tahtasına kondu. Rotasyondan beklediğini alamayan teknik direktör Okan Buruk, " Her oyuncuya şans veriyorum ama şapkayı önlerine koymaları gerekiyor. Tek hedef ligi kazanmak" dedi. Milliyet yazarı Osman Şenher de yıldız futbolculara sert sözlerle yüklendi. İşte o yazı...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 10:04 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 10:17
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"Üst üste gelen maçlar Galatasaraylı futbolcuları yıpratmış... Hiçbir oyuncu gücünü sahaya yansıtamıyor. Maçın skoru 2-0 ama Lasagna ve Mendes son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsalar skor daha da artardı."
"Benim anlayamadığım "Dünya Yıldızı Zaha" ne iş yapıyor? "Tete'yi 40 milyon dolara seneye satarız" diyorlardı, kusura bakmasınlar 3 milyon dolara da satamazlar. Takıma en ufak bir katkısı yok. Bir de pozisyona giriyor boş kaleye topu atamıyor. Okan hoca çaresizlikten rotasyon adı altında bu futbolculara görev veriyor. Santrfor Vinicius "golcü" diye alınmış, tesadüf olursa belki atar ama kesinlikle sarı-kırmızılı formayı giyemez..."
"Orta sahaya bakıyorsun Oliveira... Hocan sana güvenmiş. İlk 11'de sahaya sürüyor. Peki sen ne yapıyorsun? Koca bir sıfır. Berkan da çok etkisizdi. Barış Alper'in çok yorgun olduğunu biliyorum ama Okan hoca bir türlü oyundan almadı. Kerem Aktürkoğlu da etkisizdi. Sağ bekte Kaan Ayhan oynuyor ancak bu çocuğun mevki burası değil. Bakın ilk golde ağır kaldı. İkinci golde de aynı şekilde oldu. Mendes yanından uçtu gitti."
"Yeni transfer Aurier bir an önce oynamaya başlamazsa Okan Buruk'un başı çok ağrıyacak. Hele derbi maçta bu tempo devam ederse takım olarak çıtayı yükseltemezlerse Beşiktaş karşısında çok zorlanırlar. Bir tek görevini tam olarak yapan Köhn'dü... Bu çocuk da hücumda çok iyi, defansta yalnız kaldığı zaman rakibini kaçırabiliyor. Önünde oynayan Kerem veya Zaha yardım etmezse Galatasaray sol tarafından defansif anlamda sorun yaşar."
"Hiç kimse ahlayıp, vahlamasın... Dün gece Karagümrük tur atlamayı daha çok istedi. Teknik Direktörleri Şota takımını daha iyi hazırlamış... Bu mütevazı kadrolarına rağmen Galatasaray'dan daha çok gol pozisyonuna girdiler. Kazanma hırsı, istekleri en üst seviyedeydi. Hele defans kurguları mükemmeldi."
"Galatasaraylı futbolculara doğru dürüst şut çektirmediler. Çekilen şutları da kaleciye gitmeden karşıladılar. Galatasaray'ın koca oyun sürecinde bir tek tehlikeli şutu vardı, o da sol bek Köhn'den geldi. Onda da top direkten döndü."
"Demekki Icardi oynamayınca Galatasaray gol yollarında iyice tıkanıyor. Dün gece bunu bir kere daha gördük. Formda veya formsuz, sakat olmadığı müddetçe Icardisiz Galatasaray çok zor kazanır."
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