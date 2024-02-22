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Sparta Prag Galatasaray maçı CANLI (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaşıyor. Okan Buruk'un öğrencileri sahasında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından avantajlı bir skor ile rakibini eleyip Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 23:20 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 23:30
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Sparta Prag Galatasaray maçı CANLI (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Temsilcimiz Galatasaray, turnuvada son 16 play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaşıyor.

Okan Buruk'un öğrencileri sahasında aldığı 3-2'lik skorun ardından kritik maçtan avantajlı bir sonuç elde ederek Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Kuchta, Haraslin

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sparta Prag - Galatasaray maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

İNGİLİZ HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR

Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda oynanan müsabakayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapıyor. Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

İLK MAÇ 3-2

"Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

Galatasaray, son 10 resmi müsabakasından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 16. haftasından ertelenen EMS Yapı Sivasspor maçını 11 Ocak'ta oynadı. Galatasaray, 1-1 berabere biten bu müsabakadan sonra yaptığı 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maç ile Avrupa Ligi'nde yaptığı bir karşılaşmayı da kazandı.

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