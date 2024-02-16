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Scoutlar Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nu takip etti!

Lazio, Milan, Arsenal ve Tottenham scoutları Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu’nu Sparta Prag maçında izledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Scoutlar Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nu takip etti!

Galatasaray'da son haftaların formda ismi Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu'nu UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşılaşmasında Avrupa'dan kulüplerin görevlendirdiği scoutlar özel olarak takip etti. Sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nde sergiledikleri performansla transferin gözdesi olan iki yıldız, İtalya'dan Lazio ve Milan, İngiltere'den Arsenal ile Tottenham için maç izleyen gözlemciler tarafından Çekya ekibi karşısında mercek altına alındı. Scoutlar, 23 yaşındaki Barış Alper ve 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun maç performansını kulüplere raporladı. Sarı-kırmızılı yönetim, iki yıldızına 20 milyon euro'nun üzerinde değer biçiyor.

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