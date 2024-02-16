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Bir Galatasaray golcüsü

Prag karşısında şov yapan Arjantinli yıldız, 1 gol ve 2 asistle Rams Park’ı ayağa kaldırdı. Bir kez de direğe takıldığı mücadelede 3-2’lik zaferin mimarı oldu. Bu sezon Avrupa’da çıktığı 11 maçta 9 gole katkı sağlayarak şov yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Bir Galatasaray golcüsü

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro İcardi, Sparta Prag karşısında yine klasını konuşturdu. Ligde son üç maçı boş geçen ve son iki golünü penaltıdan atan Arjantinli yıldız, geceye damga vurdu. Takım arkadaşlarına fırsat yaratan İcardi, önce Kerem Demirbay'ın attığı golde asisti yapan isim oldu. Birçok servise imza atan 30 yaşındaki oyuncu daha sonra 54. dakikada yaptığı son vuruşta kaleciyi geçse de direğe takıldı.

HARİKA GOLÜYLE FİŞİ ÇEKTİ

60. dakikada Mertens'in vurduğu ve Krejci'ye çarparak ağlara giden topta asisti yapan isim olan Arjantinli yıldız, 90+1'de ise galibiyeti getirdi. Barış Alper Yılmaz'ın pasında önünü şık bir şekilde açarak köşeye nefis vurdu ve kaleciyi çaresiz bırakarak tribünleri ayağa kaldırdı. Akan oyunda son golünü 25 Kasım'da Alanyaspor ağlarına bırakan İcardi, şanssızlığını da kırmış oldu. Avrupa'da 11 maçta 6 gol 3 asist yapan yıldız, toplamda ise 33. maçında 19 gol 9 asiste ulaşmayı başardı.

KAAN AYHAN ŞOKU!

Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ayhan'ın yerine 55. dakikada Abdülkerim Bardakcı oyuna dahil oldu.

'DAYI' İŞ BAŞINDA

Çıkışa geçen Kerem Demirbay, Sparta Prag karşısında maçın açılış golünü kaydetti. Çok sert vuruşuyla kaleciye avlayan 'Dayı' lakaplı yıldız, bu sezon 2. golünü attı. 28. karşılaşmasına çıkan 30 yaşındaki oyuncunun ayrıca 6 asisti bulunuyor.

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