Haberler Galatasaray Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske: Mağlubiyet üzücü ama...

Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske: Mağlubiyet üzücü ama...

Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, Galatasaray’a yenildikleri için üzgün olduğunu ancak oyuncularının gösterdiği performanstan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 23:43
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske: Mağlubiyet üzücü ama...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag, deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, "Zor bir maçtı. Muhteşem bir maç çıkardık. Birçok fırsat yakaladık, goller attık. Daha fazla da gol atabilirdik. İyi bir futbol oynadık. Oyuncularımın özgüveni için iyi bir maç oldu. Bu performans sonrası mağlubiyet almamız üzücü oldu ama oyundan memnunum" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIM BUGÜN İYİLERDİ"

Futbolcularının performansından memnun olduğunu belirten Danimarkalı teknik adam, "Gerçekten iyilerdi bugün. Hem defansta hem ofansta iyi oynadılar. Birçok açıdan iyi bir karşılaşmaydı. Ekstra motivasyon sağladılar. Bunu doğru kullanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ATMOSFER İYİYDİ"

46 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray taraftarından da bahsederek, "Taraftar yapması gerekeni yaptı. Biz şansımızı zorlamaya devam ettik. İyi de ses çıkardılar. Atmosfer iyiydi. İki taraf da keyif almıştır umarım. İki taraf da istekli oyun sergiledi. Umarım herkes için iyi bir maç olmuştur" cümlelerine yer verdi.

"BİR DEPLASMAN MAÇINA GÖRE İYİ OYUN SERGİLEDİK"

Müsabakanın anahtar anları olduğunu dile getiren Priske, bunları iyi değerlendiremediklerini aktardı. Brian Priske, "Yapamadığımız için de cezalandırıldık. Her Avrupa maçında olduğu gibi bu maçta da bunları yaşadık. Bir deplasman maçına göre iyi oyun sergiledik" diye konuştu.

"3-4 GOL ATABİLİRDİK"

Genç bir takım olmalarının kendilerine dezavantaj sağlayıp sağlamadığı yönünde gelen bir soruya tecrübeli teknik adam, "Bu da stratejimizin bir parçası. Gençler hem ligde hem Avrupa'da mücadele ettiler. Onlar da tecrübe edindiler, iyi bir takıma karşı oynadık. Galatasaray kulüp olarak da iyi bir takım. Onlara saygı duyuyoruz, şu an bir kez daha bu maçı izlesek bir kez daha hayal kırıklığı yaşayacağız. Fırsatlar bulduk, 3-4 gol atabilirdik" cevabını verdi.

Priske, rövanş mücadelesinde 3 oyuncularının cezalı duruma düştüğünü ve hakemin gösterdiği sarı kartların ise ağır olduğunu sözlerine ekledi.

"GALATASARAY HALA FAVORİ"

Sparta Prag Teknik Direktörü Priske, Galatasaray'ın hala turun favorisi olduğuna dikkat çekerek, "Ben daha çok kendi takımıma odaklıyım. Nasıl bu maçı alabiliriz ona odaklanacağız. Ne yapabileceğimizi gösterdik, gücümüzü gösterdik. Bir sonraki maçta da kaybedeceğimiz bir şey yok. Zaten 1 gol eksik başlayacağız. Bunu nasıl başarabiliriz bir sonraki maçta, ona odaklanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Nihat Hatipoğlu’ndan son noktayı koyan ‘mehdi’ açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHP'ye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar
Ülke puanı sıralamasında son durum!
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dries Mertens gollerine devam ediyor!
Gol sonrası Prag'lı oyunculardan toplantı!
💥Süper Loto çekildi! (15 Şubat)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu sakatlık sözleri! Sağlık ekibi ne dedi? Maç sonu sakatlık sözleri! Sağlık ekibi ne dedi? 23:11
Berkan Kutlu: G.Saray çok güçlü bir takım Berkan Kutlu: G.Saray çok güçlü bir takım 23:08
Dries Mertens: Muslera bizi mücadelede tuttu! Dries Mertens: Muslera bizi mücadelede tuttu! 23:06
Kerem Demirbay'dan Muslera'ya övgü: Bizim kaptan... Kerem Demirbay'dan Muslera'ya övgü: Bizim kaptan... 23:05
Muslera: Avrupa'da hayalimiz var Muslera: Avrupa'da hayalimiz var 23:00
Mauro Icardi gol sayısını 19'a çıkardı! Mauro Icardi gol sayısını 19'a çıkardı! 22:53
Daha Eski
Cimbom Prag'ı devirdi! Tur için avantajı kaptı Cimbom Prag'ı devirdi! Tur için avantajı kaptı 22:40
Maçta bir kırmızı kart daha! İşte o anlar Maçta bir kırmızı kart daha! İşte o anlar 22:33
G.Saray 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon G.Saray 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 22:14
G.Saray'da sakatlık şoku! Yıldız isim... G.Saray'da sakatlık şoku! Yıldız isim... 22:01
Gençlerbirliği'nden stadyum açıklaması! Gençlerbirliği'nden stadyum açıklaması! 21:37
Edin Dzeko'dan Galatasaray sözleri! Edin Dzeko'dan Galatasaray sözleri! 21:30