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Galatasaray'da Wilfried Zaha gelişmesi! Antrenmana katılmadı

Son dakika spor haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Serge Aurier, sakatlığı devam eden Hakim Ziyech ve yıldız futbolculardan Wifried Zaha yapılan antrenmanda yer almadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 18:33 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 18:39
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Galatasaray'da Wilfried Zaha gelişmesi! Antrenmana katılmadı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda evinde Çekya ekibi Sparta Prag ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray'da Wilfried Zaha gelişmesi! Antrenmana katılmadı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölünü basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı ve daha sonra futbolcular iki gruba ayrılıp top kapma çalışması yaptı.

Galatasaray'da Wilfried Zaha gelişmesi! Antrenmana katılmadı

Antrenmanın basına kapalı bölümünde de Sparta Prag maçının taktiği üzerinde duruldu.

Galatasaray'da Wilfried Zaha gelişmesi! Antrenmana katılmadı

ZAHA İDMANDA YOK!
Antrenmanda rahatsızlığı bulunan Wilfried Zaha yer almadı.

Galatasaray'da Wilfried Zaha gelişmesi! Antrenmana katılmadı

Öte yandan Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için takıma yeni katılan Serge Aurier ile sakatlığı devam eden Hakim Ziyech de idmana katılmadı.

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