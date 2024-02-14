Galatasaray'da Wilfried Zaha gelişmesi! Antrenmana katılmadı
Son dakika spor haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Serge Aurier, sakatlığı devam eden Hakim Ziyech ve yıldız futbolculardan Wifried Zaha yapılan antrenmanda yer almadı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 18:33 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 18:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölünü basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı ve daha sonra futbolcular iki gruba ayrılıp top kapma çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde de Sparta Prag maçının taktiği üzerinde duruldu.
ZAHA İDMANDA YOK!
Antrenmanda rahatsızlığı bulunan Wilfried Zaha yer almadı.
Öte yandan Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için takıma yeni katılan Serge Aurier ile sakatlığı devam eden Hakim Ziyech de idmana katılmadı.
DİĞER